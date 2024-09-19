Эстонский хоккеист пополнил ряды команды высшей лиги Великобритании

В прошлом сезоне Мортен Юргенс выступал за „Кикко-Эспоо“ во второй финской лиге, где набрал 16 очков в 45 матчах. Теперь эстонский хоккеист открыл новую главу в своей карьере, подписав контракт с британским клубом „Ковентри Блэйз“ из высшей лиги.

15 сентября „Ковентри Блэйз“ стартовал в Британской элитной хоккейной лиге с домашней победы над „Глазго Клэн“ со счетом 4:2. Мортен Юргенс принял участие в матче, отыграв почти 10 минут.

„Ковентри Блэйз“ — двукратный чемпион Великобритании, последний раз завоевавший титул весной 2015 года. В прошлом сезоне команда заняла шестое место в Британской элитной хоккейной лиге и выбывала в стартовом раунде плей-офф, проиграв „Белфасту“ со счетом 0:2. В этом сезоне состав „Ковентри Блэйз“ включает в себя игроков из США и Канады, шесть британцев и двух шведов, среди которых и новый хоккеист команды — Мортен Юргенс.

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