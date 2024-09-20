За рубежом
20.09.2024, 09:35

Космополиты без дома: как российские эмигранты справляются с новой реальностью

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

За два с половиной года с начала военного вторжения в Украину из России выехало и не вернулось свыше 600 тысяч человек. Треть из них осели в Европе. Кто эти люди? Почему им так сложно адаптироваться на Западе? И чем „сообщество травмы“ отличается от „сообщества судьбы“? Об этом латвийский Delfi поговорил с известным социологом Виктором Вахштайном, чья лекция „Нация как сообщество судьбы“ пройдет в Риге 26 сентября.

Неприкаянные космополиты

По данным Eurostat, за последние два года страны ЕС выдали гражданам России свыше 220 тысяч ВНЖ. По всем признакам это очень качественный человеческий ресурс: молодые, с хорошим образованием, высокими доходами, знанием языков, оппозиционно настроенные… Однако, кажется, адаптироваться к новой реальности на Западе им довольно сложно. Почему?

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