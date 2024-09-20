Космополиты без дома: как российские эмигранты справляются с новой реальностью

За два с половиной года с начала военного вторжения в Украину из России выехало и не вернулось свыше 600 тысяч человек. Треть из них осели в Европе. Кто эти люди? Почему им так сложно адаптироваться на Западе? И чем „сообщество травмы“ отличается от „сообщества судьбы“? Об этом латвийский Delfi поговорил с известным социологом Виктором Вахштайном, чья лекция „Нация как сообщество судьбы“ пройдет в Риге 26 сентября.