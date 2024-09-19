Турция и Россия высылают туркменских оппозиционеров на родину. Там их ждут тюрьма и пытки

К оппозиционной группе HSM-Turkmenistan Мухамедов присоединился в марте 2020 года. По словам его соратницы Ольги Чарыевой, он организовывал митинги в Турции, вел соцсети и ютуб-канал группы. Мухамедов проводил расследования коррупционных схем, критиковал туркменский режим, разоблачал клептократию, незаконные аресты и насилие в тюрьмах, а также обогащение окружения президента, говорит Чарыева, добавляя: „Он всегда горел желанием создать новую, цивилизованную страну“.

Мердан Мухамедов уехал из Туркменистана еще будучи подростком и больше не бывал на родине. В 2012 году он обосновался в Турции.

После митинга у турецкого посольства протестующие двинулись к туркменскому диппредставительству. В первом случае к митингующим вышел охранник турецкого посольства и попросил у них информацию. Туркменские дипломаты проигнорировали митинг.

„Наша молодежь любит Турцию и ничего против этой страны не предпринимает. Они лишь выступают в соцсетях [против властей Туркменистана], но даже за это Турция прибегает к насильственным исчезновениям туркменов“, — говорит участница митинга Чемен Оре, глава оппозиционной группы „Туркмения, объединяемся“, не скрывая своего лица.

Поводом для митинга стало задержание туркменского активиста Мердана Мухамедова. 32-летнего члена оппозиционной группы HSM-Turkmenistan вызвали в муниципальную службу Анкары, где он жил в последнее время, по вопросу оплаты коммунальных долгов, но там его задержала полиция. Уже на следующий день Мухамедова доставили в депортационный центр в Стамбуле, а 26 июня депортировали в Туркменистан. Там его судят по нескольким обвинениям, включая шпионаж.

Конец июля. Шесть человек, четверо из которых — в масках и шарфах, выходят к посольству Турции в Вашингтоне с плакатами: „Прекратите депортацию туркменских политических активистов“. Впервые туркменские оппозиционеры в США протестуют из-за действий властей Турции.

Но даже за границей активисты не чувствуют себя в безопасности: Турция и Россия, поддерживая тесные связи с Туркменистаном, депортируют оппозиционеров обратно на родину, где их ждут уголовные преследования и пыточные тюрьмы.

На родине против Мухамедова еще два года назад завели уголовное дело, обвинив его в шпионаже, призывах к насильственному изменению конституции, экстремизме и создании угрозы национальной безопасности. Эти обвинения стали известны соратникам лишь после его задержания.

„Ему грозит от 15 до 25 лет тюрьмы за критику властей Туркменистана“, — говорит Чарыева.

21 августа в Туркменистане прошли массовые допросы по делу Мухамедова. Один из свидетелей сообщил, что активист принимал участие в следственных действиях с разбитой губой и опухшим лицом.

Туркменистан — одна из самых закрытых стран в СНГ, где уже более трех десятков лет сохраняется авторитарный режим. Туркменистан занимает одну из последних позиций в мировых рейтингах свободы слова и прессы.

Страной более 17 лет правит семья Бердымухамедовых. С 2006 года, когда умер первый глава государства Сапармурат Ниязов, по 2022-й президентом был Гурбангулы Бердымухамедов. В 2022 году он передал власть своему сыну, 40-летнему Сердару Бердымухамедову.

По словам Ольги Чарыевой, режим Бердымухамедова запугивает граждан, продлевая свое правление. Одним из способов давления стали задержания оппозиционных активистов в странах, дружественных Туркменистану, таких как Турция и Россия, с последующей депортацией на родину.

Новая волна туркменской оппозиции

Туркменская оппозиция начала активно развиваться в 2020 году, в основном за границей. Это было вызвано двумя событиями. Весной того года разрушительный ураган оставил тысячи семей без крова. Власти не признали наличие жертв, хотя независимые СМИ сообщали о погибших.

„Правительство проигнорировало этот катаклизм. Ни слова о самом событии не было сказано. Не было помощи и временной релокации пострадавших. В это же время случился ковид, границы закрылись“, — вспоминает Руслан Мятиев, редактор независимого издания Turkmen.news. Туркменские мигранты, численность которых, по неофициальным данным, превышает треть населения страны, хотели вернуться и помочь пострадавшим, но не смогли этого сделать.