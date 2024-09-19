Турне по дружественным странам или по оси зла? Что стоит за визитами Шойгу в КНДР, Иран и Сирию

Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном был подписан в Москве в марте 2001 года. Через год после этого он вступил в силу и каждые пять лет автоматически продлевался. Однако два десятилетия спустя, в январе 2022 года, после визита еще предыдущего президента Ирана Эбрахима Раиси, как писали СМИ, началась работа над новой версией договора.

Накануне своего визита в Иран Шойгу заявлял, что Россия завершает „внутригосударственные процедуры“, необходимые для подписания нового договора между Москвой и Тегераном.

Согласно российскому госагентству ТАСС, Шойгу передал президенту „послание от Владимира Путина“ и предоставил некий „отчет о достигнутых договоренностях“. Пезешкиан в ответ пообещал, что отношения между Тегераном и Москвой „будут развиваться на постоянной, непрерывной и долгосрочной основе“, сообщило иранское госагентство IRNA. Иранский телеканал IRIB добавил, что Шойгу и Ахмадиан обсуждали будущие двусторонние отношения.

И уже после этого Шойгу оказался в Тегеране — с необъявленным визитом. Там он сначала встретился со своим визави — секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом, а затем провел переговоры с недавно избранным президентом страны Масудом Пезешкианом.

Сначала Шойгу прилетел в Пхеньян, где встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном и обсудил, как сообщалось, вопросы углубления стратегического диалога между двумя странами. После этого секретарь российского Совбеза полетел в Дамаск, где обсуждал с президентом Башаром Асадом „вопросы международной и региональной безопасности“.

Несмотря на то, что на протяжении трех с половиной месяцев, прошедших после замены Сергея Шойгу на Андрея Белоусова на посту министра обороны, в ведомстве продолжаются задержания высокопоставленных чиновников, аппаратные позиции самого Шойгу, судя по всему, не пострадали. Минувшая рабочая неделя для секретаря российского Совбеза выдалась довольно напряженной — в ней было много перелетов и переговоров различного уровня.

В феврале этого года в интервью „РИА Новости“ посол России в Тегеране Алексей Дедов называл готовящийся к подписанию договор „важнейшим основополагающим документом, который, может, будет определять российско-иранское взаимодействие на ближайшие годы, а может быть, и десятилетия“.

Однако по прошествии двух лет договор так и не был подписан. В апреле этого года на вопрос о сроках подписания документа в российском МИД отвечали, что „примерных сроков нет“. „Проект был в высокой степени готовности уже в начале этого года, но потом иранские партнеры бросили несколько поправок, которые потребовали заново межведомственного согласования у нас, в России“, — заявлял ТАСС спецпредставитель России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. По его словам, после „обработки этих правок“ российская сторона передала иранцам вариант и ждала ответа.

Вскоре после этого в авиакатастрофе погиб президент Раиси, и на президентских выборах победил Масуд Пезешкиан. Некоторые эксперты изначально не исключали, что Пезешкиан и стоящая за ним часть элит могут быть настроены на налаживание связей с Западом, в то время как консервативная часть элиты страны ориентирована на сотрудничество с соседними государствами.

Но все опасения оказались напрасными — договор будет подписан во время поездки иранского президента Масуда Пезешкиана на саммит БРИКС, который пройдет в Казани в октябре этого года.

Как отмечала газета „Ведомости“, договор России с Ираном аналогичен соглашениям Москвы с Монголией, Вьетнамом и КНДР.