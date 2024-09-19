В Финляндии будут размещены два штаба НАТО - штаб сухопутных войск Северного альянса в Северной Европе и штаб передовых сухопутных войск (FLF). В ближайшее время будет принято решение об их точной дислокации, сообщил в среду, 18 сентября, финский телеканал Yle.

В качестве места размещения штаба сухопутных войск НАТО в Северной Европе рассматривается Миккели в 230 км к северо-востоку от Хельсинки близ границы с РФ. Штаб передовых сухопутных войск может быть дислоцирован на севере страны в Соданкюля или Рованиеми, передает Yle.

Командование передовыми сухопутными войсками НАТО, которые разместят в Финляндии, готова взять на себя Швеция, заявили 16 сентября в Стокгольме министры обороны обеих стран. В свою очередь президент Финляндии Александер Стубб подчеркнул в эфире Yle, что решения о размещении штабов НАТО еще не приняты, при этом в альянсе руководствуются военными интересами, а не вопросами региональной политики.

В Финляндии разместят бригаду НАТО

В конце августа сообщалось, что Финляндия может разместить на своей территории бронетанковую бригаду НАТО для сдерживания внешних угроз. Бригада численностью 4000-5000 солдат и офицеров уже формируется и будет дислоцирована в Миккели, писало издание Iltalehti со ссылкой на источники в НАТО и службах безопасности.

Кроме того, стало известно о создании скандинавскими странами военно-транспортного коридора через север полуострова от норвежских портов до Финляндии.

На фоне полномасштабной войны России против Украины Финляндия в 2023 году вступила в НАТО, тем самым завершив 75-летний период своего нейтралитета. В результате общая граница альянса с Россией увеличилась вдвое - до 2600 километров.

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