ФОТО | Юные футболисты таллиннского „Калева“ начали европейский сезон с разгромной победы

Игра сложилась неудачно для чемпионов Андорры с самого начала: уже на третьей минуте их команда осталась в меньшинстве, что предопределило дальнейший ход встречи.

„Калев“ практически решил исход матча уже в первом тайме, быстро доведя счет до 3:0. Как сообщает Jalgpall.ee, на 21-й минуте счет открыл Райко Ильвес. Через шесть минут Александр Шурыгин забил второй гол, а спустя три минуты Энрико Каяари сделал счет 3:0, уверенно закрепив лидерство команды.

Преимущество в три мяча не замедлило игру „Калева“, и во второй половине встречи они добавили еще четыре безответных гола. На 54-й минуте Ромет Нигула забил четвертый гол, а на 70-й минуте он же оформил дубль. На 76-й минуте Юрисоо увеличил счет, а через две минуты вышедший на замену Рико Палу установил окончательный счет — 7:0 в пользу таллиннского клуба.

Ответный матч первого отборочного раунда состоится 2 октября.

Из первого раунда выйдут 12 команд. Если „Калев“ успешно преодолеет этот этап, то во втором раунде его ждет встреча с чемпионами Греции — действующим победителем Юношеской лиги УЕФА, клубом „Олимпиакос“. Матчи второго раунда запланированы на конец октября и ноябрь.

„Калев“ заслужил право участвовать в Юношеской лиге УЕФА благодаря победе в финале Элитной лиги U19. Этот титул был завоеван в мае, когда на стадионе „А. Ле Кок Арена“ таллиннская команда одержала уверенную победу над нарвским „Трансом“ со счетом 3:0.

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