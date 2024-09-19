Лига чемпионов: „Манчестер Сити“ сыграл вничью с „Интером“, а ПСЖ с трудом обыграл „Жирону“

„Манчестер Сити“ – „Интер“ 0:0

„Манчестер Сити“ сыграл вничью 0:0 с чемпионом Италии „Интером“ на стадионе „Этихад“. Несмотря на преимущество по ударам (23:13), англичанам не удалось забить. Итальянцы также имели несколько опасных моментов, особенно усилиями Маттео Дармиана и Генриха Мхитаряна.

Норвежский форвард Эрлинг Холанд, который уже забил девять голов в четырех матчах чемпионата Англии в этом сезоне, выглядел неожиданно бледно. Вдобавок, „Манчестер Сити“ был вынужден в перерыве заменить получившего травму бельгийского плеймейкера Кевина Де Брёйне.

ПСЖ – „Жирона“ 1:0 (0:0, 1:0)

Чемпионы Франции „Пари Сен-Жермен“ смогли одержать победу над испанской „Жироной“ только на 90-й минуте, когда Нуну Мендеш забил единственный и решающий гол, обеспечив своей команде победу со счетом 1:0.

„Брюгге“ – „Боруссия Д“ 0:3 (0:0, 0:3)

Дортмундская „Боруссия“ одержала уверенную победу над „Брюгге“ на выезде со счетом 3:0. Два гола были забиты молодым игроком сборной Англии до 21 года Джейми Байно-Гиттенсом, а третий мяч, на 90+5-й минуте, забил нападающий Серу Гирасси, реализовав пенальти. Все голы немецкого клуба пришлись на последние 15 минут матча.

Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 18 сентября

„Спарта“ Прага (Чехия) — „Ред Булл Зальцбург“ (Австрия) — 3:0

Голы: 1:0 – 2 Кайринен, 2:0 – 42 Олатунджи, 3:0 – 58 Лячи.

„Болонья“ (Италия) — „Шахтёр“ (Украина) — 0:0

„Селтик“ (Шотландия) — „Слован“ Братислава (Словакия) — 5:1

Голы: 1:0 – 17 Скейлз, 2:0 – 47 Фурухаси, 3:0 – 56, пенальти Энгельс, 3:1 – 60 Виммер, 4:1 – 70 Маэда, 5:1 – 86 Ида.

„Пари Сен-Жермен“ (Франция) — „Жирона“ (Испания) — 1:0

„Брюгге“ (Бельгия) — „Боруссия“ Дортмунд (Германия) — 0:3

„Манчестер Сити“ (Англия) — „Интер“ (Италия) — 0:0.

Турнирная таблица:

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