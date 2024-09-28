Эстонский Экспресс
28.09.2024, 08:50

„Mayday, mayday, Estonia, please!“ Что происходило на борту парома „Эстония“ в его последний час

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Со дня трагедии прошло 30 лет

Странный скрежет в носу парома — тревожный сигнал о том, что с судном случилось что-то серьезное. В штормовую ночь за жизнь сражается почти тысяча человек.

Вернувшийся с обхода вахтенный матрос Сильвер Линде только-только успевает поставить свою рацию на зарядку под окном на капитанском мостике, как у второго штурмана Торми Айнсалу звонит телефон. На другом конце линии — охранник Василий Симонович: он сообщает, что, проходя мимо сауны на нулевой палубе, услышал стук в носовой части судна. Айнсалу отправляет Линде на автомобильную палубу для повторной проверки. Вахтенный был там всего несколько минут назад и, когда треск раздался впервые, находился на автопалубе, но потом наступила тишина, и показалось, что все в порядке.

Линде идет спокойно, причин для беспокойства нет. Так как поручение проверить, что происходит в том месте, где он только что побывал, не кажется таким уж срочным, он находит время, чтобы помочь подняться на ноги потерявшей равновесие в штормовую погоду пожилой даме. По пути на автомобильную палубу он ненадолго заглядывает в бар Baltic, а затем направляется на пятую палубу к информационному столу.

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