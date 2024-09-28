„Mayday, mayday, Estonia, please!“ Что происходило на борту парома „Эстония“ в его последний час

Вернувшийся с обхода вахтенный матрос Сильвер Линде только-только успевает поставить свою рацию на зарядку под окном на капитанском мостике, как у второго штурмана Торми Айнсалу звонит телефон. На другом конце линии — охранник Василий Симонович: он сообщает, что, проходя мимо сауны на нулевой палубе, услышал стук в носовой части судна. Айнсалу отправляет Линде на автомобильную палубу для повторной проверки. Вахтенный был там всего несколько минут назад и, когда треск раздался впервые, находился на автопалубе, но потом наступила тишина, и показалось, что все в порядке.