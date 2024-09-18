Эстония поддержала призыв Генеральной Ассамблеи ООН положить конец оккупации Палестины

В июле этого года Международный суд вынес официальное заключение по поводу оккупации Израилем палестинских территорий, назвав ее незаконной. В сентябре Палестина внесла на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию, призывающую Израиль прекратить оккупацию, основываясь на консультативном заключении Международного суда. В ходе сегодняшнего голосования Эстония поддержала эту резолюцию.

„Для Эстонии крайне важен основанный на правилах мировой порядок, и мы убеждены, что международное право должно действовать для всех стран-членов ООН“, - заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна.

„Наш голос за принятие резолюции не меняет нашей твердой позиции, что Израиль имеет неотъемлемое право на самооборону и что ХАМАС - террористическая организация, деятельность которой нужно осуждать во всех отношениях, - подчеркнул Цахкна. - Поскольку эти элементы не нашли должного отражения в тексте резолюции, в нашем разъяснении о голосовании мы подчеркиваем необходимость учитывать законные интересы Израиля в сфере безопасности“.

Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН юридически ни к чему не обязывают, но отражают позицию большинства стран мира по важным вопросам.

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