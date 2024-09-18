Портативные рации „Хезболлы“ взрываются по всему Ливану: девять погибших, более 300 раненых

По крайней мере один из взрывов произошел рядом с похоронной процессией, организованной „Хезболлой“ по погибшим накануне в результате взрывов тысяч пейджеров, используемых этой группировкой.

Информационные агентства со ссылкой на Министерство здравоохранения Ливана сообщают о девяти погибших и более 300 раненых.

Государственное Национальное агентство новостей Ливана (NNA) передало, что в результате взрывов неназванных „устройств“ погибли три человека в городе Сохмар на юге долины Бекаа.

Агентство также передает, что „старые пейджеры“ взорвались в домах в южных пригородах Бейрута и на юге Ливана. Несколько раненых были переведены в больницы в столице и в Баальбеке, расположенном в долине Бекаа.

Один из корреспондентов NNA сообщил, что два человека получили ранения после взрыва устройства на дороге в деревне Али аль-Нахри в центральной части Бекаа. Другой рассказал, что пейджер взорвался в машине рядом с кладбищем в Дждейдет Марджейун на юге Бекаа.

Ливанский Красный Крест сообщил, что его бригады реагируют на „многочисленные взрывы в разных районах“, в том числе на юге и востоке страны. Около 30 бригад скорой помощи были развернуты, и еще больше находятся в состоянии „повышенной готовности и готовы вмешаться“, говорится в заявлении.

Как сообщают корреспонденты Би-би-си, в Дахие, южный пригород Бейрута и оплот „Хезболлы“, прибыли машины скорой помощи. Здесь собралась большая толпа на похороны четырех жертв вчерашних взрывов, включая маленького мальчика и сына члена парламента от „Хезболлы“. Около 17:00 по местному времени здесь прогремел сильный взрыв.

В среду группировка заявила, что атаковала ракетами израильские артиллерийские позиции.

О том, когда „Хезболла“ нанесла свой последний ракетный удар, не сообщалось, но обычно группировка объявляет о таких ударах вскоре после их нанесения, что позволяет предположить, что она обстреляла позиции израильской артиллерии в среду.