В нарвских школах недобор детей, но в одной из них – аншлаг. Родители этому не рады
„Мой ребенок не успевает есть во время перемены“, „Наш класс водят в городской спортхолл, вместо того, чтобы заниматься в школьном спортзале“, „Мой четвероклассник носит тяжелый рюкзак, поэтому приходится возить его в школу на машине“, „У нас проблема с рабочими тетрадями, ждем, когда школа ее решит“, „Школу сдали, а из стен торчат какие-то провода“ – эти и некоторые другие негативные истории рассказывают родители учеников реконструированной Кесклиннаской школы в Нарве.
Большинство родителей учеников этой школы, с которыми пообщался репортер RusDelfi, склонны видеть причину возникших трудностей с организацией учебного процесса в том, что директор школы Анна Зубова приняла больше детей, чем может вместить в себя школьное здание по нормам. В настоящее время (на 18 сентября – ред.) в школе обучается 936 учеников, а должно быть не больше 864.
Почему Кесклинна оказалась переполненной?
По словам руководителя Отдела культуры Ларисы Дегель, при планировании переезда цель состояла в том, чтобы максимально заполнить новое современное здание, обеспечить как можно большему количеству учеников возможность учиться в обновленной среде. В сентябре 2023 года в школе обучалось 600 учеников, из них более 60 – в девятом классе, поэтому надо было найти 300-350 новых учеников. „Было решено перевести в Кесклиннаскую школу 2-6 классы Солдинаской школы, – рассказала RusDelfi Дегель. – Это было именно предложение, переход в Кесклиннаскую школу не был обязательным для детей и родителей Солдино. Например, кто не хотел идти в Кесклинна, те перешли по договоренности с учителем и администрацией в другие школы города, например, почти 100 детей перешли в Шестую школу“.
По словам Ларисы Дегель, чиновники и директор всячески старались держать набор в школу в равновесии. Но поскольку они должны были принять всех желающих, кто имеет регистрацию рядом с новым зданием, то в какой-то момент получился перебор, но и отказать классам, которые уже решили перейти в Кесклинна из Солдина, они тоже не могли.
„В июне основной набор был проведен, комплекты сформированы, мы были вынуждены предупреждать многих родителей, что места заполнены, – прокомментировала Лариса Дегель. – Но, к сожалению, родители, желающие попасть именно в эту школу, не соглашались с доводами возможной переполненности школы – в ход шли как слезы, так и агрессия, угрозы, жалобы и т.п. Школа отказывала родителям, у кого не было регистрации в районе обслуживания. Но ведь не секрет, что при желании организовать „правильную“ регистрацию не составляет для родителя никакого труда. Совместно со школой мы пришли к мнению, что, насколько это будет возможным, пойдем навстречу родителям и при необходимости увеличим прием до допустимых пределов, но, конечно, с обязательным условием, что мы соблюдем все санитарные нормы, а также нормы здравоохранения и безопасности“.
Чиновник добавила, что родители могут устроить ребенка в любую школу при условии наличия там свободных мест. При отсутствии свободных мест школа может отказать родителю, если эта школа не является для семьи школой по району обслуживания. „В отношении близкого месторасположения по отношению к месту жительства закон предусматривает только то, что дорога от дома до школы не должна занимать у ребенка более 60 минут, – уточнила руководитель Отдела культуры. – Конечно же, при формировании городского порядка мы ни в коем случае не берем за основу астрономический час – для нас ориентиром является примерно 15 минут пешком“.
Государственные школы могут при желании или необходимости вести определенный отбор, например, в первые классы – на основании собеседования, или в принципе отказать в приеме, ссылаясь на отсутствие свободных мест. Муниципальные школы должны принять всех, кто зарегистрирован в районе обслуживания и, если нет свободных мест, все равно директор должна принять ребенка. „Правда, тогда встает вопрос – как школа создаст место, для того чтобы принять этого ребенка“, – сказала Дегель.
Чиновник обратила внимание, что во всех остальных школах города достаточно учебных мест. Языковой лицей, Пяхклимяэская школа, Кренгольмская, также Шестая и Паю школа готовы принять учащихся: как отдельных желающих, так и, в случае предварительной договоренности, целым классом. „Заблуждение предположить, что с закрытием Солдинаской школы все муниципальные школы наполнились по максимуму – нет, это не так, – сказала Дегель. – Наполняемость несколько возросла только в Кренгольмской школе и Шестой школе. Во всех остальных наполняемость или на уровне, или даже ниже сентября прошлого года“.
Среди некоторых горожан ходит одна из гипотез, почему школа не отказала родителям в приеме, согласно которой дело заключается в желании директора получать больше денег за свою работу. Зарплата руководителя школы зависит от количества учеников. Минимальная оплата составляет 1 879 евро для школ с количеством учащихся до 201, и увеличивается до 2 895 евро при численности свыше 900 учеников. Однако Лариса Дегель не согласилась с этим слухом. Она предложила посмотреть на ситуацию так: „Факт наличия у директора школы определенной зарплаты вряд ли может хоть как-то влиять на желание детей и родителей учиться именно в этой школе, не думаю, что цель родителей – увеличение дохода конкретного директора. Таким образом, хоть связь между количеством детей и заработной платой действительно существует, в этой ситуации она абсолютно точно не сыграла никакой роли“.
По словам директора Кесклиннаской школы Анны Зубовой, значительная часть родителей будущих первоклассников, даже слыша разговоры о трудностях, которые появились в связи с переполненностью школы сейчас, предпочитают отдать своих детей в будущем году именно в Кесклинна. На второй неделе сентября в администрацию школы поступило уже более 100 заявок. Однако можно набрать только четыре первых класса по 24 ученика. Школа прекратила набор заявлений, что вызвало недовольство родителей.
Вторая смена – крайняя мера
Одним из вариантов решения проблемы переполненности школы, по законодательству, является введение второй смены. Уроки в этом случае должны заканчиваться не позднее 19:00. „Понятно, что вторая смена не является хорошим решением, и мы бы хотели рассматривать такое решение в самом крайнем случае, хотя бы потому, что для детей этой школы оно повлечет за собой сложности, если, например, дети участвуют в деятельности по интересам и т д., – прокомментировала Дегель. – До ситуации с Кесклиннаской школой, куда желающих попасть оказалось больше нормы, мы не сталкивались с необходимостью организации второй смены“.
Сейчас Кесклиннаская школа проводит опрос родителей, чтобы понять, преодолимо ли их недовольство принятыми администрацией на прошлой неделе мерами, в том числе, дополнительным временем на организацию питания. Или действительно необходима вторая смена. По словам Зубовой, для них мнение родителей в вопросе организации второй смены важно, однако, если школа все же будет вынуждена организовать вторую смену, то несогласие родителей не сможет стать препятствием.
Отдел культуры совместно с администрацией школы собирается письменно информировать родителей уже сейчас, в сентябре, при формировании школы будущих первоклассников, что в следующем году второй смены, скорее всего, не избежать.
Несмотря на переполненность, администрация школы уверена, что соблюдаются все санитарные и образовательные нормы. Ученики, по словам директора школы, распределены по этажам, занятия физкультуры проходят в отдельном спортивном зале или в городском спортхолле, бассейне, что разгружает основное здание. Одновременно в здании, уточнила Зубова, никогда не находится сразу 900 учеников. Но примет ли Спасательный департамент этот аргумент при решении, могут ли дополнительно набранные 72 ребенка, стать причиной для создания чрезвычайных ситуаций в школе, пока неизвестно.
Проблемы с питанием и школьными шкафчиками
„На самом деле вопрос организации питания и сопутствующие проблемы – не эксклюзивный вопрос Кесклиннаской школы, – пояснила Лариса Дегель. – И в других школах возникают ситуации, что дети не успевают уложиться в отведенную перемену, особенно проблематично это как раз в первое время после длинных летних каникул. В случае Кесклиннаской школы, безусловно, привыкнуть к новой школьной среде нужно и детям, и взрослым. Школу также обслуживает новая фирма по организации питания“. На данный момент администрация школы увеличила продолжительность перемен до 20 минут. И по утверждению Зубовой, за 5-7 минут до окончания перемены детей в столовой уже нет.
Также в школе возникли сложности с кодовыми замками на шкафчиках, поэтому дети до сих пор ими не пользуются. „Есть инструкция к кодовому замку, есть инструкция, как шкафчиком пользоваться, но они таковы, что даже взрослому человеку легко не разобраться, – прокомментировала ситуацию с тяжелыми рюкзаками у учеников Анна Зубова, – наш образовательный технолог разобралась с этим вопросом, теперь мы знаем, как присвоить шкафчик ученикам“.
Она добавила, что они создали порядок пользования шкафчиком. Теперь в планах, что завуч распределит шкафчики по классам. Образовательный технолог проинструктирует всех детей и учителей, пройдя по классам, после чего школьники смогут оставлять свои вещи в школе, согласно порядку. Они будут знать, что можно, а что нельзя хранить в них.
„Шкафчиков у нас более 900, мы будем распределять их с четвертого по девятый класс, поэтому их хватит всем лично, просто для введения шкафчиков в использование нужно время, потому что мы недавно вселились в новое здание, помимо задачи разобраться со шкафчиками и у меня, и у завуча много других обязанностей, у более младших классов в каждом кабинете есть 24 открытые полочки, начальные классы не справятся с кодовым замком, поэтому для них было выделено место для хранения учебников и принадлежностей прямо в классах“, – пояснила директор школы.
Больше детей, больше шума
Школа, по словам директора, была оснащена шумопоглощающими дверями, и в здании созданы зоны отдыха для учеников. Жалоб на чрезмерный шум от учителей или детей не поступало. „О том, что дверь является шумопоглощающей, есть специальная отметка на двери, – уточнила Анна Зубова. – На втором и третьем этажах школы в местах отдыха ученики могут готовиться к урокам, заряжать свои телефоны и планшеты, общаться с одноклассниками и просто отдыхать. Более шумно на первом этаже, на котором располагаются ученики начальных классов. Но для школы это обычное явление, так как младшим классам нужно побегать, покричать, поиграть. Во время перемен в школе не более шумно, чем это было в предыдущие годы“.
Задержки с учебными материалами
По словам директора школы, она знает, что в социальных сетях некоторые родители писали о том, что якобы учителя попросили купить учебники и рабочие тетради, которых пока нет в школе, но она отрицает факт причастности к этому своих учителей.
„Конечно, у нас в школе 37 новых учителей, кто-то мог не знать, но я всем объясняла, что мы не имеем права просить родителей что-то покупать детям, мы получаем финансирование на все школьные учебные комплекты, – пояснила Зубова. – Из-за увеличенного числа учеников и того момента, что списки оказались зарегистрированы в системе позже, мы столкнулись с задержками в поставках учебников. Родители были проинформированы о ситуации, и администрация делает все возможное для быстрого решения проблемы. Мы ждем сейчас финансирование, оно будет на днях, и мы сразу закажем учебники“.
Лариса Дегель добавила, что родители могут со своей стороны инициировать, например, покупку тетрадей одного цвета, это будет их решение, они могут так сделать, но это не будет инициатива учителя. В этом случае родители имеют право сами собрать деньги и закупить такие тетрадки, но все необходимые учебные комплекты – учебники и рабочие тетради – выдаются школой. Директор даже попросила учителей вести протокол родительских собраний, чтобы, если класс принимает решение о закупке чего-либо, то было бы ясно, что это желание родителей, а не предложение учителя.
Уроки физкультуры
Если многие родители недовольны тем, что их детей водят на часть уроков физкультуры в городской спортхолл, то директор Кесклиннаской школы считает, что это хорошая идея, потому что одного спортзала не хватает, а спортхолл находится не так далеко от школы. По словам Зубовой, летом планировалось, что дети будут ходить в спортшколу „Энергия“, в городской спортхолл должны были ходить ученики Пяхклимяэской школы, но директора договорились между собой и „обменялись“ спортивными объектами. Тот факт, что дети покидают школу на время уроков физкультуры и плавания, помогает администрации избежать переполненности основного здания во время занятий.
„Спортхолл и бассейн являются важными частями школьной программы, особенно для младших классов, так как мы обязаны учить плаванию, ученики находятся в бассейне 45 минут, а затем пешком возвращаются в школу, а бассейн находится даже дальше“, – констатировала Зубова.
В школе „аншлаг“. Не отнимут ли у школьного здания гарантию?
„Отдельного договора на гарантию со стороны строителя здания нет, – пояснила Дегель. – Строительная гарантия являлась одним из условий тендера на строительство и входит в договор, заключенный в результате проведенного тендера. Договор со строителем заключал наш Департамент экономики и развития“.
Гарантия намечена на два года. В течение этого времени на стены школы нельзя ничего вешать, ставить цветы в класс и т.п., в плане дизайна должно быть соблюдено все так, как задумали изначально архитекторы. Когда школа только начала работать, „с проверкой“ приезжали архитекторы, работающие над проектом школы, когда они увидели, что определенные стулья стоят не в том классе, они потребовали расставить мебель строго в том порядке, как должно быть.
Как сообщила Зубова, вопросы гарантии не связаны с количеством детей в школе, они связаны с соблюдением требований эксплуатации здания. „Например, для того, чтобы была гарантия на половое покрытие, мы должны правильно эксплуатировать батареи, – сказала директор школы. – Мы должны были летом, даже когда в здании почти никого не было, чтобы у нас не портилось, например, покрытие стен или прекрасный деревянный пол, поддерживать здесь определенный температуру и влажность, у нас везде установлены датчики“.
Действительно, рядом с дверью в кабинете, где проходил разговор с директором школы, находится датчик. И такие есть в школьных классах. С помощью умной системы поддерживается температура, влажность, если вдруг где-то откроется окно, когда он должно быть закрытым, умная система об этом сообщит. Правда, судя по жалобам некоторых жителей близстоящих домов, сигнализация в школе срабатывает чаще, чем они хотят ее слышать.
Как выяснилось, провода, о которых говорили родители, действительно еще торчат из стен, но это „выход“ колонок, которые не поступили в школу, потому что изначально администрация школы решила, что подойдут прежние колонки, но со временем стало понятно, что с новыми компьютерами они работать не будут. Теперь их закупили и скоро их установят, тогда уже ничего не должно торчать из стен.
„Я как директор не выбирала проект здания, – поделилась Зубова. – Мне показалось, что выиграл тот проект, который был ближе всего к исходному заданию по метражу. Нужно было сделать такой проект, при котором площадь школы уменьшилась бы до 5000 квадратных метров. Среди поданных на конкурс шести проектов только один отвечал этому требованию". Директор призналась, что и ей пока еще не очень комфортно в новом здании, но она привыкает, хотя многие бы моменты сделала по-другому, но есть стандарты, раз реконструкцию финансировало государство, то и работать теперь приходится в тех условиях, которые созданы по выигравшему проекту.
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