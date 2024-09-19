В нарвских школах недобор детей, но в одной из них – аншлаг. Родители этому не рады

„В июне основной набор был проведен, комплекты сформированы, мы были вынуждены предупреждать многих родителей, что места заполнены, – прокомментировала Лариса Дегель. – Но, к сожалению, родители, желающие попасть именно в эту школу, не соглашались с доводами возможной переполненности школы – в ход шли как слезы, так и агрессия, угрозы, жалобы и т.п. Школа отказывала родителям, у кого не было регистрации в районе обслуживания. Но ведь не секрет, что при желании организовать „правильную“ регистрацию не составляет для родителя никакого труда. Совместно со школой мы пришли к мнению, что, насколько это будет возможным, пойдем навстречу родителям и при необходимости увеличим прием до допустимых пределов, но, конечно, с обязательным условием, что мы соблюдем все санитарные нормы, а также нормы здравоохранения и безопасности“.

По словам Ларисы Дегель, чиновники и директор всячески старались держать набор в школу в равновесии. Но поскольку они должны были принять всех желающих, кто имеет регистрацию рядом с новым зданием, то в какой-то момент получился перебор, но и отказать классам, которые уже решили перейти в Кесклинна из Солдина, они тоже не могли.

По словам руководителя Отдела культуры Ларисы Дегель, при планировании переезда цель состояла в том, чтобы максимально заполнить новое современное здание, обеспечить как можно большему количеству учеников возможность учиться в обновленной среде. В сентябре 2023 года в школе обучалось 600 учеников, из них более 60 – в девятом классе, поэтому надо было найти 300-350 новых учеников. „Было решено перевести в Кесклиннаскую школу 2-6 классы Солдинаской школы, – рассказала RusDelfi Дегель. – Это было именно предложение, переход в Кесклиннаскую школу не был обязательным для детей и родителей Солдино. Например, кто не хотел идти в Кесклинна, те перешли по договоренности с учителем и администрацией в другие школы города, например, почти 100 детей перешли в Шестую школу“.

Большинство родителей учеников этой школы, с которыми пообщался репортер RusDelfi, склонны видеть причину возникших трудностей с организацией учебного процесса в том, что директор школы Анна Зубова приняла больше детей, чем может вместить в себя школьное здание по нормам. В настоящее время (на 18 сентября – ред.) в школе обучается 936 учеников, а должно быть не больше 864.

Чиновник добавила, что родители могут устроить ребенка в любую школу при условии наличия там свободных мест. При отсутствии свободных мест школа может отказать родителю, если эта школа не является для семьи школой по району обслуживания. „В отношении близкого месторасположения по отношению к месту жительства закон предусматривает только то, что дорога от дома до школы не должна занимать у ребенка более 60 минут, – уточнила руководитель Отдела культуры. – Конечно же, при формировании городского порядка мы ни в коем случае не берем за основу астрономический час – для нас ориентиром является примерно 15 минут пешком“.

Государственные школы могут при желании или необходимости вести определенный отбор, например, в первые классы – на основании собеседования, или в принципе отказать в приеме, ссылаясь на отсутствие свободных мест. Муниципальные школы должны принять всех, кто зарегистрирован в районе обслуживания и, если нет свободных мест, все равно директор должна принять ребенка. „Правда, тогда встает вопрос – как школа создаст место, для того чтобы принять этого ребенка“, – сказала Дегель.

Чиновник обратила внимание, что во всех остальных школах города достаточно учебных мест. Языковой лицей, Пяхклимяэская школа, Кренгольмская, также Шестая и Паю школа готовы принять учащихся: как отдельных желающих, так и, в случае предварительной договоренности, целым классом. „Заблуждение предположить, что с закрытием Солдинаской школы все муниципальные школы наполнились по максимуму – нет, это не так, – сказала Дегель. – Наполняемость несколько возросла только в Кренгольмской школе и Шестой школе. Во всех остальных наполняемость или на уровне, или даже ниже сентября прошлого года“.