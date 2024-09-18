„Все факты расследуются“ - министр внутренних дел Латвии отреагировал на обвинения ФБК в адрес Невзлина

По словам главы МВД, создается впечатление, что создатели фильма „собрали коктейль“ из различных фактов, пытаясь вести некую взаимную игру, в результате чего обвинения, выдвинутые в адрес представителей латвийских правоохранительных органов, не соответствуют действительности. Однако все факты расследуются, и как только появятся результаты, Козловскис пообещал проинформировать общественность.

„Могу сказать, что определенные факты включены [в фильм], но они абсолютно не связаны с этим событием. Действия были предприняты в рамках совершенно другого уголовного процесса, и была проведена проверка, но она не имеет никакого отношения к этому“, - сказал сегодня министр Козловскис.

Сам он сообщил Delfi, что в марте он встретился со старшим инспектором Госполиции Татьяной Гординой , прокурором Дмитрием Троицким и главным инспектором Инесе Хофмане . Их интересовала несостоявшаяся покупка британской недвижимости, ранее принадлежавшей банку PNB.

Напомним, как ранее писал Delfi, в расследовании ФБК говорится, что бывший совладелец компании ЮКОС, гражданин России и Израиля Леонид Невзлин и его посредник Анатолий Блинов , обсуждали в онлайн-переписке возможность возбужения в Латвии уголовного дела против исполнительного директора ФБК Владимира Ашуркова . Блинов утверждал, что дело можно возбудить за 50 тысяч евро. В его сообщении написанном осенью 2023 года, и опубликованном ФБК, упоминался банк BIB. Презентер расследования Мария Певчих заявила, что латвийские правоохранительные органы допрашивали Ашуркова в Лондоне.

„Латвия очень серьезно и ответственно оценивает содержащиеся в фильме утверждения команды погибшего в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального о том, что сотрудники латвийских правоохранительных органов, возможно, за взятки могли помочь бывшему представителю руководства российской нефтяной компании „ЮКОС“ Леониду Невзлину совершать выпады против оппозиционеров Кремля,“ - заявил 18 сентября министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис в интервью программе „900 секунд“ на телеканале ТВ3.

Отметим, что ни в расследовании ФБК, ни в интервью Ашуркова Delfi никаких обвинений в адрес правоохранительных органов Латвии выдвинуто не было. Речь идет лишь о том, что Невзлин и Блинов обсуждали такую возможность.

Главный содержанием расследования является сговор между Блиновым и Невзлиным с целью совершения нападения на одного из руководителей ФБК Леонида Волкова, произошедшего 12 марта этого года в Вильнюсе. Там также сказано, что Анатолий Блинов предлагал Леониду Невзлину вывезти одного из руководителей ФБК Леонида Волкова в Россию на судах, нанятых в Латвии. Об их аренде он, якобы, даже смог договориться.

Врочем, министр Козловскис признался, что фильм не смотрел и только приблизительно знает его содержание.

Пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука подтвердила агентству LETA, что прокуратуре известно о доступном в публичном пространстве документальном фильме, в котором, среди прочего, утверждается, что команда бывшего соратника владельца „ЮКОСа“ Михаила Ходорковского могла подкупить латвийских полицейских и прокуроров с целью возбуждения уголовных дел против российских оппозиционеров. В прокуратуре отметили, что до тех пор, пока заявления, изложенные в фильме, не будут тщательно проверены, никаких комментариев по этому делу не будет.

В пресс-центре Госполиции сообщили, что правоохранительным органам известно о документальном фильме и сделанных в нем заявлениях, которые также затрагивают полицию.

„Категорически отвергаем заявления о возможной коррупции в полиции. Госполиция воздержится от комментариев до окончания проверки компететными органами“, - заявили в полиции.

В понедельник президент Литвы Гинтанас Науседа заявил , что Литва поддерживает оппозицию путинскому режиму в России и ответственно рассмотрит обвинения в адрес Леонида Невзлина. „Литва будет государством, в котором сможет свободно действовать свободная оппозиция, находиться в безопасности, и это дело чести нашего цивилизованного демократического государства“, - сказал он.

Напомним, в прошедшую пятницу Delfi направил запрос в полицию с просьбой уточнить, возбуждено ли уголовное дело против Владимира Ашуркова, и если да, то кем и по каким обвинениям. Кроме того, Delfi также попросил полицию и прокуратуру уточнить, на каком основании проводился допрос Владимира Ашуркова в Лондоне и из каких источников и в каком объеме финансировалась поездка. Ответа редакция пока не получила.

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