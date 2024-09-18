Легенда итальянского футбола и обладатель „Золотой бутсы“ ЧМ-90 скончался в возрасте 59 лет

Как сообщает Gazzetta dello Sport, причиной смерти Сальваторе Скиллачи стал рак толстой кишки. Легендарный итальянский футболист перенес две операции, но болезнь оказалась сильнее.

Накануне его госпитализации семья Сальваторе Скиллачи сообщила, что экс-футболист находится в стабильном состоянии под наблюдением лучших врачей.

Сальваторе Скиллачи провел всего 16 матчей за сборную Италии, но в 1990 году стал национальным героем. Несмотря на то, что Италия заняла третье место на домашнем чемпионате мира, Скиллачи стал лучшим бомбардиром турнира, забив шесть голов, и помог своей сборной завоевать бронзовые медали.

Сальваторе Скиллачи завершил футбольную карьеру в 1997 году, после успешных выступлений за „Ювентус“ и „Интер“. С туринским клубом он завоевал Кубок УЕФА. Финальным аккордом его карьеры стали игры в Японии, где он выиграл чемпионат страны, завершив свой путь в футболе на высокой ноте.

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