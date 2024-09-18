„Небо в момент покраснело“. Пожар на складе боеприпасов в Торопце Тверской области в результате атаки БПЛА привел к эвакуации целого города — что известно к этому часу

В городе объявили экстренную эвакуацию жителей. Администрация города призвала их не публиковать кадры с места падения беспилотников.

По данным телеграм-канала 112, воинскую часть атаковали шесть дронов. Украинское издание „РБК Украина“ со ссылкой на источники в ВСУ утверждает, что при атаке на ракетный склад в Торопце использовались более 100 украинских ударных БПЛА. Несколько мощных взрывов стали результатом детонации боеприпасов. Они были такой силы, что сейсмические датчики зафиксировали у Торопца подземные толчки, аналогичные землетрясению, магнитудой до 2.8. По данным американской спутниковой системы FIRMS, огнем охвачена вся территория арсенала.

По данным источника Gulagu.net, в результате ночной атаки БПЛА погибло более десяти военнослужащих из числа караула и охраны арсенала.

По данным источников издания „РБК Украина“, на складе в Торопце были уничтожены „значительные запасы северокорейских баллистических ракет KN23“, ракеты к „Градам“, системам ПВО С-300 и „Искандерам“.

Взрывы на арсенале ощущались за десятки километров от Торопца, рассказали местные жители изданию „Можем объяснить“. „Пострадали многие дома в деревне Кудино (2 километра). „У меня там мать. Она пострадала и была в шоке. Они ждут помощи. Сейчас связи с ней нет, что происходит не знаю“, — пояснила „МО“ дочь пострадавшей.

„В деревне Талица (7 километров) взрывной волной выбило окна и повредило двери в детском садике. „Начались сильные взрывы часа в 4 утра. Мы прятались в соседней деревне“, — рассказал изданию, живущий неподалеку от садика. В Андреанополе (почти 40 километров) дрожали стекла и хлопали двери, рассказала жительница: „Я проснулась от взрывной волны. Небо в момент покраснело“. Жительница Старой Торопы (26 километров) рассказала „МО“, что многие самостоятельно эвакуировались: „Кому страшно стало, те уехали. Мы собрали вещи, но пока остаемся“.

Расстояние от склада до границы с Украины составляет около 500 километров.