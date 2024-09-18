Миссия невыполнима. МВФ передумал возобновлять контакты с Кремлем после скандала

„Пока Россия продолжает незаконную захватническую войну в Украине, международные институты, включая МВФ, не должны восстанавливать нормальные отношения с Россией“, — сказала Риикка Пурра.

Пурра назвала решение МВФ возобновить контакты с Кремлем беспрецедентным, поскольку оно „нормализует положение России в международном сообществе“. После вторжения Запад работал ровно в противоположном направлении: он ввел против России масштабные санкции, а Путин стал изгоем в развитых странах и попал в розыск по обвинению в военных преступлениях.

„Новость о миссии стала неприятным сюрпризом для нас и других стран, которые поддерживают Украину. Здесь неизбежно возникает вопрос, какого рода советы МВФ намерен давать России? Будет ли он, например, советовать, как России лучше финансировать свою военную экономику?“ — сказала она .

Однако спустя всего несколько дней Кристалина Георгиева получила возмущенное письмо от министров финансов девяти европейских стран, после чего имела возможность лично выслушать от них упреки и возражения на закрытой встрече глав минфинов ЕС в Будапеште, сообщали западные СМИ.

„Миссия встретится с широким кругом заинтересованных лиц, чтобы обсудить экономическую ситуацию, перспективы и проводимую властями политику“, — объясняла цели фонда представитель МВФ Джули Козак на брифинге в начале прошлой недели.

Эксперты фонда должны были начать созваниваться с российскими чиновниками и банкирами в понедельник, 16 сентября, а следом планировали отправиться в Москву уже для личных встреч.

Фонд собрался было вернуться к ежегодной оценке российской экономики в рамках так называемой Статьи IV и отправить миссию в Россию, чтобы оценить состояние дел и выписать Кремлю рекомендации, как улучшить экономическую политику и какие реформы провести, чтобы больше зарабатывать и лучше жить.

В том же духе высказались украинцы.

„Это решение — дипломатическая победа для Кремля, и МВФ действует так, будто все идет по стандартным правилам и ничего необычного не произошло“, — написал президент Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Милованов.

„Для России миссия МВФ — знак того, что они выигрывают, что их действия прощаются, а Запад сдается. Это — крушение дипломатии и морали. МВФ должен отвечать за последствия своих действий“.

„Более стабильная российская экономика“

Фонд, со своей стороны, объяснил решение возобновить консультации, во-первых, тем, что обязан ежегодно отправлять миссию и давать рекомендации каждому государству-члену фонда, а во-вторых, тем, что ситуация в российской экономике „стабилизировалась“ после двух лет неопределенности.

„В России после вторжения в Украину в 2022 году экономическая ситуация была исключительно неустойчивой, что затрудняло проведение консультаций по статье IV, особенно в отношении перспектив и рамок политики на ближайшую и среднесрочную перспективу, — объясняла представитель МВФ Джули Козак. — Теперь, когда экономическая ситуация стала более стабильной, консультации возобновляются“.

Однако в итоге МВФ передумал.

„16 сентября, в день, когда предполагалось начало работы миссии, руководство фонда уведомило российскую сторону и совет директоров о том, что работа миссии будет отложена на неопределенный срок, — цитирует госагентство ТАСС исполнительного директора от России в МВФ Алексея Можина. — В качестве причины откладывания миссии упоминалась техническая неготовность миссии к проведению консультаций“.

Нужен ли России МВФ

Российские власти и не просили МВФ приезжать, добавил Можин.

„Инициатива всегда исходила от сотрудников фонда. Российская сторона никогда не просила о проведении консультаций, но всегда высказывала готовность принять миссию фонда во исполнение обязательств в рамках Устава МВФ“, — сказал он.

Миссии было бы непросто работать в Москве в любом случае. После вторжения Кремль резко сократил доступность статистики, а процедура принятия решений стала еще менее прозрачной.

Да и рекомендации фонда Кремлю давно не интересны. В последний раз по итогам консультаций в ковидном 2020 году фонд в очередной раз отметил, что российская экономика растет вяло и для ускорения нужны реформы.

Он рекомендовал российским властям „уменьшить влияние государства, улучшить деловой климат и устранить недостатки в управлении, в том числе связанные с уязвимостью к коррупции“.

„Эти рекомендации остаются актуальными и столь же важными, что и в предыдущие годы“, — отметили эксперты фонда без особой надежды, что к ним прислушаются на этот раз.