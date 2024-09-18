В Армении сообщили о предотвращении попытки госпереворота. Власти утверждают, что заговорщиков тренировали на военной базе в России

В СК утверждают, что в подготовке переворота участвовали пять граждан Армении, двое бывших жителей Нагорного Карабаха и „лица, личности которых еще не установлены“.

По версии следствия, в течение 2024 года они завербовали граждан Армении и жителей Нагорного Карабаха, которым пообещали платить по 220 тысяч рублей в месяц. За эти деньги завербованные должны были пройти трехмесячные сборы в России с целью ознакомления с новым тяжелым вооружением, обучению навыкам его применения, несению боевого дежурства.

В Следственном комитете утверждают, что завербованных отправили в Ростов-на-Дону, где они прошли проверку, в том числе, с помощью полиграфа, чтобы выяснить их политические взгляды. После этого завербованных разместили на некоей военной базе „Арбат“, где они проходили боевую подготовку.

„Им было сказано, что цель учений — вернуться в Республику Армения и свергнуть действующую власть“, — говорится в сообщении. Часть завербованных отказалась участвовать в этом и вернулась в Армению, а другие подозреваемые „не смогли довести до конца преступление“.

Согласно сообщению СК, трое человек задержаны, еще четверо объявлены в розыск.

Сообщение СК Армении прокомментировал бывший наемник ЧВК Вагнера Айк Гаспарян, который возглавляет армянский батальон „Арбат“, участвующий в войне в Украине. По его мнению, власти Армении „пытаются отвлечь народ от каких-то своих неудач в политической жизни республики, где они выбрали курс, который ведет страну к развалу и краху“. Он утверждает, что его батальон не присутствует в Армении, это будет возможно только „если сам армянский народ обратится с призывом о помощи от внешнего врага“.

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