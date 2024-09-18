ФОТО | Бедняга! В объектив камеры наблюдения попал лось, у которого рог врос в глазницу

Как сообщило Эстонское общество охотников (EJS), сделанная камерой наблюдения фотография была настолько интересной, что ее попросили прокомментировать Юри Тыниссона, который многие годы занимается изучением лосей.

По словам Тыниссона, на снимке изображен молодой, около трех лет отроду, лось, чьи рога, к сожалению в период роста получили повреждения и, в силу этого, получили неправильное развитие.

„Молодой бык и его неповрежденная левая сторона рогов выглядят для его возраста вполне достойно — свежая зимняя шерсть и очень тёмная морда, длинный бутылкообразный свисающий вырост на горле впечатляет, хотя задняя часть корпуса ещё легковата. Более старшие животные рядом с ним были бы массивнее и с более широким украшением на горле“, — сказал специалист.

Тыниссон считает, что лось получил травму летом. „В середине периода роста, вероятно в июне, правый рог и, возможно, бок могли быть повреждены. Ветки рога, еще мягкие, начали расти вначале в более удобном для них направлении, вкось, а нижний изогнулся в сторону глаза и, достигнув цели, повредил всю „оптику“ — как хрусталик, так и глазное яблоко. Для лося это могло быть и, возможно, остается настоящим мучением“, — говорит Тыниссон.

Хотя снимок всего не показывает, но Тыниссону кажется, что на данный момент лось еще находится в добром здравии и у него нет никаких признаков глухоты или сепсиса.

Травмы рогов на самом деле довольно распространены среди лосей, но редко носят очень серьезный характер. „Рога — это мертвая костная ткань, переломы которых предохраняют самих животных от более серьезных травм. Естественные или вызванные травмой изгибы ветвей рогов или даже самого рога (например, при переломе ствола) наблюдались на „осенних днях лосей“ (сборах биоматериала лосей — прим. ред.), но такой приметной роговой ветви еще не было“, — говорит Тыниссон об очень редком случае, изображенном на фотографии.