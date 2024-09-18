Правдива ли история об украинском художнике, ампутировавшем себе ногу ради донатов на ВСУ?

Видео с логотипом канала Euronews начало распространяться по Telegram-каналам 9 сентября 2024 года. В нём говорится, что украинский художник Никита Кушнир стал первым в Польше человеком, прошедшим через добровольную ампутацию конечности. Кушнир якобы страдает синдромом нарушения целостности восприятия собственного тела. Это психическое расстройство, при котором физически здоровые люди чувствуют непреодолимое желание обрести инвалидность — как правило, лишиться одной или нескольких конечностей. Благодаря своему недугу, утверждают в ролике, Кушниру удалось получить разрешение на ампутацию. Пользуясь случаем, художник хотел собрать €1 млн на поддержку раненых бойцов ВСУ, но с помощью стримов и благотворительных мероприятий ему удалось привлечь не более €3000.По данным TGStat, в Telegram посты о Кушнире собрали более 6,5 млн просмотров. Среди самых популярных записей — публикации в каналах „ Прямой эфир “ (858 000 просмотров на момент написания этого разбора), „ КБ +18 “ (323 000), Colonelcassad (269 000), „ Россия сейчас “ (264 000), „ Дядя Слава “ (227 000), „ Zлой пруф “ (209 000), „ Наблюдатель “ (206 000), „ Бутылка “ (189 000), „Путин в Telegram“ (дважды — 187 000 и 185 000 ) и Zergulio (142 000). Информация разошлась и по другим соцсетям ( X , Facebook , „ ВКонтакте “) и даже попала в прессу — например, в „ Московский комсомолец “.

Синдром нарушения целостности восприятия собственного тела (BIID) — существующая, но довольно редкая патология. Она всё еще слабо изучена (первое систематическое исследование опубликовано в 2004 году) и была включена только в 11-ю версию Международной классификации болезней (МКБ-11), вступившую в силу в 2022 году. Обычно немногочисленные зафиксированные случаи ампутации здоровых конечностей людям с BIID вызывают бурное обсуждение как в прессе, так и в профессиональном сообществе (а также скандалы и обвинения в нарушении врачебной этики). Наиболее известный пример — две операции, которые выполнил один и тот же хирург в одной и той же шотландской больнице в 1997 и 1999 годах (в то время это вызвало международную дискуссию об этичности процедуры), а самый недавний — ампутация двух пальцев пациенту с этим синдромом в Канаде. Если бы в наши дни в Польше действительно состоялась подобная операция, она бы тоже стала предметом обсуждения если не в широких кругах, то по крайней мере среди медиков. Однако ни на польских новостных ресурсах, ни в англоязычных новостях „Проверено“ не обнаружило никакой информации об ампутации ноги у украинского художника. Единственное польскоязычное издание, где рассказывалось о предполагаемом поступке Кушнира, — пророссийский сайт News-pravda.com. Там эта новость была опубликована со ссылкой на русскоязычный Telegram-канал Neinsider.