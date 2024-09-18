Правдива ли история об украинском художнике, ампутировавшем себе ногу ради донатов на ВСУ?
В сентябре 2024 года в соцсетях распространился ролик: якобы художник Никита Кушнир, живущий в Польше, добровольно ампутировал себе ногу, чтобы собрать средства для украинской армии. Мы решили выяснить, достоверны ли такие публикации.
Видео с логотипом канала Euronews начало распространяться по Telegram-каналам 9 сентября 2024 года. В нём говорится, что украинский художник Никита Кушнир стал первым в Польше человеком, прошедшим через добровольную ампутацию конечности. Кушнир якобы страдает синдромом нарушения целостности восприятия собственного тела. Это психическое расстройство, при котором физически здоровые люди чувствуют непреодолимое желание обрести инвалидность — как правило, лишиться одной или нескольких конечностей. Благодаря своему недугу, утверждают в ролике, Кушниру удалось получить разрешение на ампутацию. Пользуясь случаем, художник хотел собрать €1 млн на поддержку раненых бойцов ВСУ, но с помощью стримов и благотворительных мероприятий ему удалось привлечь не более €3000.По данным TGStat, в Telegram посты о Кушнире собрали более 6,5 млн просмотров. Среди самых популярных записей — публикации в каналах „Прямой эфир“ (858 000 просмотров на момент написания этого разбора), „КБ +18“ (323 000), Colonelcassad (269 000), „Россия сейчас“ (264 000), „Дядя Слава“ (227 000), „Zлой пруф“ (209 000), „Наблюдатель“ (206 000), „Бутылка“ (189 000), „Путин в Telegram“ (дважды — 187 000 и 185 000) и Zergulio (142 000). Информация разошлась и по другим соцсетям (X, Facebook, „ВКонтакте“) и даже попала в прессу — например, в „Московский комсомолец“.
Синдром нарушения целостности восприятия собственного тела (BIID) — существующая, но довольно редкая патология. Она всё еще слабо изучена (первое систематическое исследование опубликовано в 2004 году) и была включена только в 11-ю версию Международной классификации болезней (МКБ-11), вступившую в силу в 2022 году. Обычно немногочисленные зафиксированные случаи ампутации здоровых конечностей людям с BIID вызывают бурное обсуждение как в прессе, так и в профессиональном сообществе (а также скандалы и обвинения в нарушении врачебной этики). Наиболее известный пример — две операции, которые выполнил один и тот же хирург в одной и той же шотландской больнице в 1997 и 1999 годах (в то время это вызвало международную дискуссию об этичности процедуры), а самый недавний — ампутация двух пальцев пациенту с этим синдромом в Канаде. Если бы в наши дни в Польше действительно состоялась подобная операция, она бы тоже стала предметом обсуждения если не в широких кругах, то по крайней мере среди медиков. Однако ни на польских новостных ресурсах, ни в англоязычных новостях „Проверено“ не обнаружило никакой информации об ампутации ноги у украинского художника. Единственное польскоязычное издание, где рассказывалось о предполагаемом поступке Кушнира, — пророссийский сайт News-pravda.com. Там эта новость была опубликована со ссылкой на русскоязычный Telegram-канал Neinsider.
В вирусном ролике, состоящем, судя по всему, исключительно из стоковых видеозаписей, не показано лицо Кушнира и не приводятся какие-либо детали из его биографии. „Проверено“ не удалось найти в соцсетях аккаунты живущего в Польше украинского художника с таким именем. Мы также не смогли обнаружить следы стримов, во время которых, как утверждается в видео, Кушнир собирал деньги на ВСУ.
„Проверено“ также изучило верифицированные аккаунты Euronews в Instagram, TikTok, X и Facebook, а также официальный сайт телеканала и его профиль на YouTube. На этих ресурсах нет ролика об акции, устроенной украинским художником. Кроме того, вирусное видео существенно отличается от контента, который Euronews публикует в соцсетях. Так, телеканал обычно показывает лицо героя, спикера или автора сюжета, а также использует звуковую дорожку с его комментарием, в то время как субтитры носят вспомогательную функцию. Более того, сами субтитры в подлинных роликах Euronews оформлены иначе — шрифт, который мы видим в ролике о Кушнире, телеканал обычно использует лишь в заставке.
Самая ранняя публикация с вирусным роликом, которую удалось обнаружить „Проверено“, появилась в Telegram-канале „Кот Костян — официальный канал“ (141 000 просмотров). Ранее „Проверено“ многократно уличало этот канал в публикации недостоверных сообщений.
Таким образом, телеканал Euronews не публиковал видео об украинском художнике, ампутировавшем себе ногу ради сбора пожертвований в пользу ВСУ. Об этой истории не рассказывали авторитетные польские и международные издания, а впервые ролик, имеющий признаки фальсификации, появился в прокремлёвском Telegram-канале, ранее неоднократно распространявшем дезинформацию.
„Проверено“ уже неоднократно разбирало поддельные ролики, мимикрирующие под новостные сюжеты крупнейших мировых СМИ. Многие из них были направлены на дискредитацию Украины и украинцев. Так, в конце 2023 года русскоязычные Telegram-каналы распространяли фейковое видео об украинском беженце, якобы задержанном в Париже за попытку совокупиться со скульптурой.
Итог: Фейк