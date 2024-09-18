В СБУ заявили об уничтожении крупного склада ВС РФ в Торопце

В результате атаки украинских беспилотников в Торопце Тверской области был уничтожен крупный склад с оружием. Об этом в среду, 18 сентября, сообщают Reuters, AFP и „Украинская правда“ со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины (СБУ).

Склад с ракетами, авиабомбами и артиллерийскими снарядами

На данном складе хранились ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов „Искандер“, тактических ракетных комплексов „Точка-У“, корректируемые авиационные бомбы (КАБ) и артиллерийские боеприпасы, указывает „Украинская правда“. Удар спланировали и совершили СБУ, Главное управление разведки (ГУР) украинского Минобороны, Силы специальных операций (ССО) Украины, отмечает издание.

„СБУ вместе с собратьями из Сил обороны продолжает методично уменьшать ракетный потенциал врага, которым тот уничтожает украинские города. Работаем дальше, чтобы организовать подобную „картину“ на других военных объектах России, которые работают на войну против Украины“, - цитирует издание слова собеседника из СБУ.

Как отмечает Reuters со ссылкой на источник в украинской спецслужбе, украинский удар беспилотниками вызвал „чрезвычайно мощную детонацию“, а последовавший пожар охватил участок шириной 6 километров.

В свою очередь глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что на „большом складе“ в Тверской области войска РФ хранили боеприпасы к РСЗО „Град“, ракетным системам „C-300“ и „C-400“, а также баллистические ракеты для комплексов „Искандер“.

Издание „Агентство“ со ссылкой на данные спутника NASA пишет, что в Тверской области БПЛА уничтожили ракетный арсенал РФ стоимостью 3,6 миллиарда рублей. По его информации, атакованный в ночь на 18 сентября военный объект в Торопце - арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления. Это один из 13 складов, строившихся министерством обороны РФ в 2015 году в рамках программы совершенствования хранения боеприпасов, на него было потрачено 3,6 миллиарда рублей.

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