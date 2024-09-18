Норвегия стала первой страной, где число электрокаров превысило число бензиновых автомобилей

По данным OFV, всего в стране зарегистрировано 2,8 миллиона легковых автомобилей. Из них 754 303 — это электрокары, а 753 905 — бензиновые автомобили. Гибридных автомобилей около 366 тысяч, а еще около миллиона — автомобили с дизельными двигателями, но их число снижается, отмечает OFV.

„Это историческое событие. Десять лет назад мало кто ожидал, что это станет важной вехой. Электрификация парка легковых автомобилей идет быстрыми темпами, и Норвегия делает быстрые шаги к тому, чтобы стать первой страной в мире, в парке легковых автомобилей которой преобладают электрокары“, — сказал директор OFV Ойвинд Сольберг Торсен.

По его прогнозам, к 2026 году число электрокаров в стране также превысит число дизельных автомобилей.

В августе 2024 года, по данным OFV, около 94% из 11 114 автомобилей, проданных в Норвегии, были электрическими. Основным двигателем этого роста стали продажи Tesla Model Y (около двух тысяч автомобилей).

Норвегия, как отмечает The Washington Post, лидирует в области внедрения электромобилей благодаря правительственным инициативам. Они включают освобождение от налогов с продаж и налогов на выбросы, снижение платы за парковку и разрешение использовать полосы для автобусов для электрокаров.

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