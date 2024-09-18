Нудисты на велосипеде-тандеме отправились в путешествие по Англии

Необычным это путешествие делало то, что Нил и Джей — нудисты, то есть ехали они в обнажённом виде, а во время остановок в городах гуляли по улицам и посещали бары, даже не думая одеваться. Хотя в одном из городов одеться всё-таки пришлось, но причиной стало не неприятие общественности, а плохая погода — дождь и холод. Нил и Джей рассказали, что реакция на их наготу была в основном положительной. Хотя, например, в Бристоле никто даже не обращал на них внимания.

Нил добавил, что им с Джей нравится продвигать в массы идею несексуальной наготы. То есть обнажённое тело должно ассоциироваться не с интимом и пикантными мыслями, а с естественным и близким к природе образом жизни. Нил и Джей — вовсе не пара. У мужчины имеется девушка, которая спокойно отпускает его в поездки с подругой, зная, что между ними ничего нет.

Правда, если жители английских городов по-доброму отреагировали на нудистов, то вот пользователи интернета осудили их. Голым путешественникам пришлось почитать немало комментариев от людей, заявивших, что велосипедисты проявили неуважение ко всем, кто по какой-либо причине не желает любоваться чужими телами без одежды.

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