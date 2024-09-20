Впервые с 97-го года в Эстонии проходит Континентальный кубок, в котором принимает участие нарвский хоккейный клуб
С 20 по 22 сентября в Нарвском ледовом холле пройдет первый предварительный раунд Континентального кубка, в котором примет участие чемпион Эстонии по хоккею — команда „Паэмурру“ из Нарвы.
В Эстонии впервые с 97-го года
В прошлом сезоне нарвский „Паэмурру“ впервые с сезона 2016/2017 стал чемпионом Эстонии и снова получил право представлять нашу страну в Континентальном кубке.
В 2017 году „Паэмурру“ уже участвовал в турнире, начав со второго раунда в Риге, где потерпел три поражения. Однако с учетом того, что нынешний турнир проходит на домашнем льду, у команды есть хорошие шансы на успех. Эстония в первый раз с 1997 года, когда соревнования проходили в Тарту, принимает матчи Континентального кубка.
Что это за турнир?
Континентальный кубок — это ежегодный хоккейный турнир, проводимый под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) с 1997 года, ставший преемником Кубка Федерации (1995—1997). Турнир часто сравнивают с футбольной Лигой Европы, и до появления хоккейной Лиги чемпионов он был единственным клубным соревнованием IIHF для мужских команд. Сейчас победитель Континентального кубка получает путевку в Лигу чемпионов.
Изначально турнир считался престижным и привлекал команды из большинства хоккейных стран Европы. Клубы из Швейцарии и Словакии выигрывали его чаще всего — по четыре раза. Однако со временем, из-за недостаточного финансирования, Кубок утратил популярность среди топ-клубов. Сейчас в турнире не участвуют команды из ведущих хоккейных стран, таких как Германия, Швеция, Финляндия и Чехия. Победителями стали менее известные команды, например, „Руан“ (Франция), „Донбасс“ (Украина), „Ставангер“ (Норвегия) и „Ноттингем“ (Великобритания).
Регламент Континентального кубка
В розыгрыше Континентального кубка 2024/2025 примут участие 20 команд из 20 стран. Турнир будет проходить в три этапа: 8 команд начнут с первого раунда, 6 команд сразу со второго раунда, еще 6 - с третьего раунда. В суперфинал выйдут команды, занявшие первые и вторые места на третьем этапе.
Первый раунд
Группа А
„Црвена звезда" (Сербия)
„Сисак“ (Хорватия)
„Льеж Бульдогс“ (Бельгия)
„Ирбис-Скейт“ (Болгария)
Группа В
„Энергия“ (Литва)
„Хака“ (Испания)
„Рейкьявик“ (Исландия)
„Паэмурру“ (Эстония)
Победители групп выйдут во второй раунд, который состоится 18-20 октября. Подробнее о формате Континентального кубка можно узнать на официальном сайте Международной федерации хоккея.
Кто соперники нарвской команды?
Испанский клуб „Хака“ регулярно участвует в Континентальном кубке, и текущий турнир станет для него уже 14-м. Команда принимала участие в первом розыгрыше в сезоне 1997/98 и дважды проходила первый этап, но не может преодолеть его с сезона 2010/2011. В прошлом сезоне у „Хаки“ не получилось удачно выступить: клуб должен был принимать группу „А“, но из-за того, что две из четырех команд не смогли участвовать, осталась только одна игра против команды „Льеж Булдогс“. Бельгийцы выиграли матч со счетом 6:1, и испанцы завершили свое выступление в турнире.
Литовская команда „Энергия“ вернулась в Континентальный кубок впервые с сезона 2010/2011. В тот раз литовский клуб не смог участвовать в турнире из-за банкротства авиакомпании, и команде пришлось сняться в последний момент. В последние два сезона „Энергия“ выступала в Латвийской хоккейной лиге. В нынешнем розыгрыше Континентального кубка команда попала благодаря победе в серии над „Каунасом“ со счетом 4:2, отомстив за поражение в литовском финале прошлого года.
Таллиннский клуб „Пантер“, который также выступает в Латвийской хоккейной лиге, одержал победу над литовским клубом в четырех матчах с такими результатами: 8:0, 4:2, 3:0 и 3:2.
„Рейкьявик“ возвращается на второй сезон Континентального кубка после трудного дебюта в прошлом году. В своем первом турнире исландцы проиграли все три матча с общим счетом 19:4. Следует учитывать, что в чемпионате Исландии участвуют всего четыре команды, что ограничивает опыт исландских клубов на международной арене.
В дебютном для „Рейкьявика“ сезоне в Континентальном кубке таллиннский клуб „Пантер“ одержал победу над исландцами со счетом 14:0.
Расписание
20 сентября
15:00 „Энергия“ (Литва) – „Рейкьявик“ (Исландия)
19:00 „Паэмурру“ (Эстония) – „Хака“ (Испания)
21 сентября
13:00 „Хака“ (Испания) – „Энергия“ (Литва)
17:00 „Паэмурру“ (Эстония) – „Рейкьявик“ (Исландия)
22 сентября
13:00 „Рейкьявик“ (Исландия) – „Хака“ (Испания)
17:00 „Энергия“ (Литва) – „Паэмурру“ (Эстония)
Как в последний раз выступала в Континентальном кубке эстонская команда?
В прошлом сезоне Эстонию в Континентальном кубке представлял клуб „Пантер“, который в первом раунде одержал в группе две победы, но, проиграв литовскому клубу „Каунас“, занял второе место и не смог выйти во второй раунд.
Билеты
Стоимость билетов составляет 10 евро для взрослых и 5 евро для детей и льготных категорий.
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