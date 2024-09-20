Впервые с 97-го года в Эстонии проходит Континентальный кубок, в котором принимает участие нарвский хоккейный клуб

В Эстонии впервые с 97-го года

В прошлом сезоне нарвский „Паэмурру“ впервые с сезона 2016/2017 стал чемпионом Эстонии и снова получил право представлять нашу страну в Континентальном кубке.

В 2017 году „Паэмурру“ уже участвовал в турнире, начав со второго раунда в Риге, где потерпел три поражения. Однако с учетом того, что нынешний турнир проходит на домашнем льду, у команды есть хорошие шансы на успех. Эстония в первый раз с 1997 года, когда соревнования проходили в Тарту, принимает матчи Континентального кубка.

Что это за турнир?

Континентальный кубок — это ежегодный хоккейный турнир, проводимый под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) с 1997 года, ставший преемником Кубка Федерации (1995—1997). Турнир часто сравнивают с футбольной Лигой Европы, и до появления хоккейной Лиги чемпионов он был единственным клубным соревнованием IIHF для мужских команд. Сейчас победитель Континентального кубка получает путевку в Лигу чемпионов.

Изначально турнир считался престижным и привлекал команды из большинства хоккейных стран Европы. Клубы из Швейцарии и Словакии выигрывали его чаще всего — по четыре раза. Однако со временем, из-за недостаточного финансирования, Кубок утратил популярность среди топ-клубов. Сейчас в турнире не участвуют команды из ведущих хоккейных стран, таких как Германия, Швеция, Финляндия и Чехия. Победителями стали менее известные команды, например, „Руан“ (Франция), „Донбасс“ (Украина), „Ставангер“ (Норвегия) и „Ноттингем“ (Великобритания).

Регламент Континентального кубка

В розыгрыше Континентального кубка 2024/2025 примут участие 20 команд из 20 стран. Турнир будет проходить в три этапа: 8 команд начнут с первого раунда, 6 команд сразу со второго раунда, еще 6 - с третьего раунда. В суперфинал выйдут команды, занявшие первые и вторые места на третьем этапе.

Первый раунд

Группа А

„Црвена звезда" (Сербия)

„Сисак“ (Хорватия)

„Льеж Бульдогс“ (Бельгия)

„Ирбис-Скейт“ (Болгария)

Группа В

„Энергия“ (Литва)

„Хака“ (Испания)

„Рейкьявик“ (Исландия)

„Паэмурру“ (Эстония)