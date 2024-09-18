Международный скандал. Украинского боксера Усика арестовали в Польше(1)
Чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе Александр Усик был арестован в аэропорту польского города Краков.
Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины и бывший украинский борец Жан Беленюк, который поделился соответствующим видео, передает Sport.ua.
На ситуацию был вынужден оперативно реагировать президент Украины Владимир Зеленский.
По информации авторитетного инсайдера ESPN Майка Коппинджера, работники аэропорта в Кракове определили, что физическое состояние Усика и его тренера Сергея Лапина было непригодно для перелета. Обоим отказали в перелете. В команде Усика объяснили такое состояние из-за усталости. Из-за языкового барьера и того, что Усик утверждал, что ничего не нарушал, он и Лапин были задержаны“, – сообщил Коппинджер.
Украинского боксера уже отпустили. Усик прокомментировал эту ситуацию, и сообщил, что случилось недоразумение, которое быстро решилось.
„Друзья, все хорошо. Произошло недоразумение, которое быстро решилось. Спасибо всем, кто волновался. Спасибо украинским дипломатам за поддержку. И респект польским правоохранителям, которые выполняют свои обязанности, несмотря на рост, вес, размах рук и регалии“, – написал Усик в Инстаграме.
Известный польский промоутер Анджей Василевский отреагировал на арест украинского чемпиона.
„Усик – великий чемпион, бывший абсолютный чемпион мира. Он свободен. Я хотел бы знать, кто и почему отдал приказ надеть на него наручники, как на обычного преступника. Страшный позор на весь мир“, – сказал промоутер.
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