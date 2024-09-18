Международный скандал. Украинского боксера Усика арестовали в Польше

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины и бывший украинский борец Жан Беленюк, который поделился соответствующим видео, передает Sport.ua.

На ситуацию был вынужден оперативно реагировать президент Украины Владимир Зеленский.

По информации авторитетного инсайдера ESPN Майка Коппинджера, работники аэропорта в Кракове определили, что физическое состояние Усика и его тренера Сергея Лапина было непригодно для перелета. Обоим отказали в перелете. В команде Усика объяснили такое состояние из-за усталости. Из-за языкового барьера и того, что Усик утверждал, что ничего не нарушал, он и Лапин были задержаны“, – сообщил Коппинджер.

Украинского боксера уже отпустили. Усик прокомментировал эту ситуацию, и сообщил, что случилось недоразумение, которое быстро решилось.

„Друзья, все хорошо. Произошло недоразумение, которое быстро решилось. Спасибо всем, кто волновался. Спасибо украинским дипломатам за поддержку. И респект польским правоохранителям, которые выполняют свои обязанности, несмотря на рост, вес, размах рук и регалии“, – написал Усик в Инстаграме.

Известный польский промоутер Анджей Василевский отреагировал на арест украинского чемпиона.

„Усик – великий чемпион, бывший абсолютный чемпион мира. Он свободен. Я хотел бы знать, кто и почему отдал приказ надеть на него наручники, как на обычного преступника. Страшный позор на весь мир“, – сказал промоутер.

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