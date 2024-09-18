Клуб Криштиану Роналду лишился главного тренера

„Все в „Ан-Насре“ хотели бы поблагодарить Луиш Каштру и его персонал за их самоотверженную работу в течение последних 14 месяцев, пожелав им удачи в будущем“, — говорится в сообщении.

Португалец возглавил клуб Криштиану Роналду летом 2023 года. В прошлом сезоне „Ан-Наср“ занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии, вылетел в 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов и проиграл в финале Кубка страны, пишет РБК.

В этом сезоне в чемпионате у „Ан-Насра“ в трех матчах одна победа и две ничьи.

Ранее Каштру возглавлял украинский „Шахтер“, катарский „Аль-Духаиль“, бразильский „Ботафого“, „Порту“ и другие португальские клубы.

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