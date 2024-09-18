Первый день новой Лиги чемпионов: „Реал“ вырвал победу, „Бавария“ забила 9 голов, а „Милан“ проиграл „Ливерпулю“

С этого сезона Лига чемпионов проходит в новом формате. Групповой этап заменён общим (или лиговым) этапом, в котором все клубы выступают в одной таблице. Количество матчей для каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Топ-8 команд сразу выйдут в 1/8 финала, в то время как клубы с 9-го по 24-е место сыграют стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

„Ювентус“ – ПСВ 3:1 (2:0, 1:1)

На 21-й минуте полузащитник итальянской команды Кенан Йылдыз открыл счёт. На 27-й минуте Уэстон Маккенни удвоил преимущество „Ювентуса“, а на 52-й минуте Николас Гонсалес довёл счёт до 3:0. Однако на 90+3-й минуте Исмаэль Сайбари забил гол престижа для ПСВ.

„Янг Бойз“ – „Астон Вилла“ 0:3 (0:2, 0:1)

Занявшая в прошлом году четвёртое место бирмингемская „Астон Вилла“ повела в матче против чемпионов Швейцарии „Янг Бойз“ благодаря голам Юри Тилеманса и Джейкоба Рэмси в первом тайме, а победную точку во встрече поставил Амаду Онана во втором тайме.

„Астон Вилла“ вернулась в Лигу чемпионов впервые за 41 год.

„Милан“ – „Ливерпуль“ 1:3 (1:2, 0:1)

Одним из самых ярких матчей вечера стало противостояние „Милана“ и „Ливерпуля“, легендарных финалистов Лиги чемпионов 2004/2005. Эти команды встречались в турнире еще трижды, и единственная победа „Милана“ в этом противостоянии была одержана в 2007 году.

На третьей минуте полузащитник „Милана“ Кристиан Пулишич открыл счёт в матче. На 23-й минуте защитник „Ливерпуля“ Ибраима Конате сравнял счёт, а на 41-й минуте Вирджил ван Дейк вывел гостей вперёд. На 67-й минуте Доминик Собослаи увеличил преимущество „красных“.

„Реал“ – „Штутгарт“ 3:1 (0:0, 3:1)