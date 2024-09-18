Первый день новой Лиги чемпионов: „Реал“ вырвал победу, „Бавария“ забила 9 голов, а „Милан“ проиграл „Ливерпулю“
17 сентября состоялись первые матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/2025.
С этого сезона Лига чемпионов проходит в новом формате. Групповой этап заменён общим (или лиговым) этапом, в котором все клубы выступают в одной таблице. Количество матчей для каждой команды увеличилось с шести до восьми.
По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Топ-8 команд сразу выйдут в 1/8 финала, в то время как клубы с 9-го по 24-е место сыграют стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.
„Ювентус“ – ПСВ 3:1 (2:0, 1:1)
На 21-й минуте полузащитник итальянской команды Кенан Йылдыз открыл счёт. На 27-й минуте Уэстон Маккенни удвоил преимущество „Ювентуса“, а на 52-й минуте Николас Гонсалес довёл счёт до 3:0. Однако на 90+3-й минуте Исмаэль Сайбари забил гол престижа для ПСВ.
„Янг Бойз“ – „Астон Вилла“ 0:3 (0:2, 0:1)
Занявшая в прошлом году четвёртое место бирмингемская „Астон Вилла“ повела в матче против чемпионов Швейцарии „Янг Бойз“ благодаря голам Юри Тилеманса и Джейкоба Рэмси в первом тайме, а победную точку во встрече поставил Амаду Онана во втором тайме.
„Астон Вилла“ вернулась в Лигу чемпионов впервые за 41 год.
„Милан“ – „Ливерпуль“ 1:3 (1:2, 0:1)
Одним из самых ярких матчей вечера стало противостояние „Милана“ и „Ливерпуля“, легендарных финалистов Лиги чемпионов 2004/2005. Эти команды встречались в турнире еще трижды, и единственная победа „Милана“ в этом противостоянии была одержана в 2007 году.
На третьей минуте полузащитник „Милана“ Кристиан Пулишич открыл счёт в матче. На 23-й минуте защитник „Ливерпуля“ Ибраима Конате сравнял счёт, а на 41-й минуте Вирджил ван Дейк вывел гостей вперёд. На 67-й минуте Доминик Собослаи увеличил преимущество „красных“.
„Реал“ – „Штутгарт“ 3:1 (0:0, 3:1)
Действующий чемпион мадридский „Реал“ и немецкий „Штутгарт“ к 83-й минуте играли в ничью 1:1 и были близки к потере очков. Килиан Мбаппе открыл счёт для „Реала“, а Дениза Ундава сравнял результат для гостей. Однако концовка осталась за хозяевами. На 83-й минуте Антонио Рюдигер вывел испанцев вперёд, а на пятой добавленной минуте 18-летний бразильский нападающий „Реала“ Эндрик забил третий мяч.
В последний раз мадридцы проигрывали в январе, когда уступили „Атлетико“ в Кубке Испании.
Другие результаты:
„Спортинг“ – „Лилль“ 2:0 (1:0, 1:0)
Голы: 1:0 – 38 Дьокереш, 2:0 – 65 Дебаст.
„Бавария“ – „Динамо“ Загреб 9:2 (3:0, 6:2)
Голы: 1:0 – 19, пенальти Кейн, 2:0 – 33 Геррейру, 3:0 – 38 Олисе, 3:1 – 48 Петкович, 3:2 – 50 Огивара, 4:2 – 57 Кейн, 5:2 – 61 Олисе, 6:2 – 73, пенальти Кейн, 7:2 – 78, пенальти Кейн, 8:2 – 85 Сане, 9:2 – 90+2 Горетцка.
В истории Лиги чемпионов матч „Баварии“ против „Динамо“ стал всего третьим, в котором было забито более 11 голов. Рекорд принадлежит матчу „Боруссии“ и „Легии“ в 2016 году, завершившемуся со счётом 8:4 (12 мячей). Также в 2003 году „Монако“ одержал победу над „Депортиво“ со счётом 8:3.
Турнирная таблица:
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