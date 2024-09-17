Футбольная революция. Как и зачем УЕФА меняет формат Лиги чемпионов, и кто с кем сыграет

29 августа Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел в Монако первую жеребьевку с участием искусственного интеллекта, в ходе которой определились соперники первого сезона в новом формате.

После привычного вытягивания шариков из корзин в дело вступил компьютер. О том, чем это закончилось, и о том, какие сложные соперники достались донецкому „Шахтеру“ — чуть ниже.

А сначала — о том, чем новая Лига чемпионов отличается от старой, и зачем всё это придумано. Рассказывает „Русская служба Би-Би-Си“.

Новая лига Старого Света

Главное отличие в том, что раньше играли сначала в отдельных группах друг с другом за очки, а потом лучшие 16 команд — в плей-офф на вылет. А теперь вместо 8 групп по 4 команды (32 клуба) будет общая лига из 36 команд. Каждая сыграет по 8 игр с разными соперниками (жеребьевка), а в конце января нарисуется общая таблица с очками и разницей мячей.

Клубы, занявшие первые восемь мест, напрямую попадают в 1/8 финала и заслуженно отдыхают, пока следующие 16 команд в стыковых матчах отбирают другую восьмерку финалистов. Потом — всё, как раньше: по две игры на вылет дома и на выезде до полуфинала, а финал — одна игра в мае.

Все детали нового формата подробно (и даже с видео) разъясняются на сайте УЕФА.

Союз уверяет, что новый формат добавит зрелищности. Во-первых, клубов больше. Во-вторых, формат лиги предполагает, что гранды могут встретиться между собой уже в первых матчах, а интрига и необходимость забивать и набирать очки сохранятся до последнего тура общего этапа, все игры которого пройдут в один день — 29 января 2025 года.

„Важен каждый матч. В рамках общего этапа любой результат может существенно повлиять на позицию команды — от первого до последнего тура. Победа может напрямую вывести в 1/8 финала, а поражение может означать вылет или участие в стыковых матчах“, — объясняет УЕФА.

Кто, с кем и когда будет играть