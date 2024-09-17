Футбольная революция. Как и зачем УЕФА меняет формат Лиги чемпионов, и кто с кем сыграет
Главный клубный турнир самой популярной игры на планете радикально меняется впервые за 33 года. Обновленная европейская Лига чемпионов обещает зрелищность, интригу до последнего и битвы футбольных гигантов на телеэкранах с сентября по май — и не только по вторникам и средам, а еще и по четвергам. Критики говорят, что новый формат уж больно напоминает ту самую суперлигу, которую три года назад предложили гранды, но отвергли болельщики.
29 августа Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел в Монако первую жеребьевку с участием искусственного интеллекта, в ходе которой определились соперники первого сезона в новом формате.
После привычного вытягивания шариков из корзин в дело вступил компьютер. О том, чем это закончилось, и о том, какие сложные соперники достались донецкому „Шахтеру“ — чуть ниже.
А сначала — о том, чем новая Лига чемпионов отличается от старой, и зачем всё это придумано. Рассказывает „Русская служба Би-Би-Си“.
Новая лига Старого Света
Главное отличие в том, что раньше играли сначала в отдельных группах друг с другом за очки, а потом лучшие 16 команд — в плей-офф на вылет. А теперь вместо 8 групп по 4 команды (32 клуба) будет общая лига из 36 команд. Каждая сыграет по 8 игр с разными соперниками (жеребьевка), а в конце января нарисуется общая таблица с очками и разницей мячей.
Клубы, занявшие первые восемь мест, напрямую попадают в 1/8 финала и заслуженно отдыхают, пока следующие 16 команд в стыковых матчах отбирают другую восьмерку финалистов. Потом — всё, как раньше: по две игры на вылет дома и на выезде до полуфинала, а финал — одна игра в мае.
Все детали нового формата подробно (и даже с видео) разъясняются на сайте УЕФА.
Союз уверяет, что новый формат добавит зрелищности. Во-первых, клубов больше. Во-вторых, формат лиги предполагает, что гранды могут встретиться между собой уже в первых матчах, а интрига и необходимость забивать и набирать очки сохранятся до последнего тура общего этапа, все игры которого пройдут в один день — 29 января 2025 года.
„Важен каждый матч. В рамках общего этапа любой результат может существенно повлиять на позицию команды — от первого до последнего тура. Победа может напрямую вывести в 1/8 финала, а поражение может означать вылет или участие в стыковых матчах“, — объясняет УЕФА.
Кто, с кем и когда будет играть
Кто с кем — определилось в результате жеребьевки в четверг. А где — мы узнаем только в субботу, когда компьютер все проверит и выдаст окончательную сетку Лиги чемпионов сезона 2024/25 годов.
Когда — уже известно, вот подробное расписание общего этапа, игр на вылет и жеребьевок.
Смысл сегодняшней жеребьёвки таков. В 4 корзинах по 9 команд. Каждая должна сыграть по 8 матчей на общем этапе (новый формат лиги, пришедший на смену групповой стадии). Для этого каждому клубу выбирают по два соперника из каждой корзины.
Правила жесткие. Нельзя играть с командами из своей страны и максимум с двумя из любой другой. Четыре игры на своем поле, четыре — на чужом. Все это определяет как раз компьютер.
„Так участники смогут проверить силы против более широкого круга соперников, а у болельщиков будет больше шансов увидеть встречи топ-клубов на более ранней стадии. Новый формат также приведет к тому, что у каждого клуба будет больше конкурентных матчей на протяжении турнира“, — объясняют новый формат в УЕФА.
Чемпиону Украины, донецкому „Шахтеру“, который оказался в общем этапе усилиями мадридского „Реала“, выпала тяжелая сетка. Он сыграет на выезде с „Арсеналом“, дортмундской „Боруссией“, ПСВ и „Болоньей“, а дома — с мюнхенской „Баварией“, „Аталантой“, „Янг Бойз“ и „Брестом“.
Российские клубы в европейских турнирах не участвуют с тех пор, как российский президент Владимир Путин развязал войну с Украиной.
Когда все это смотреть
Помимо Лиги чемпионов меняется формат и двух других европейских клубных турниров — Лиги Европы и Лиги конференций. В первой будет восемь матчей на общем этапе, во второй — шесть. И там, и там также выступят по 36 команд.
„В стандартные недели матчи Лиги чемпионов будут проходить по вторникам и средам, матчи Лиги Европы и Лиги конференций — по четвергам. В рамках эксклюзивной недели Лиги чемпионов матчи будут проводиться во вторник, среду и четверг“, — описывает новую телевизионную реальность УЕФА.
На эксклюзивной неделе Лиги Европы матчи будут проходить в среду и четверг. На эксклюзивной неделе Лиги конференций матчи будут проходить в четверг. В каждом из трех клубных турниров будет одна эксклюзивная игровая неделя, когда матчи двух других турниров не проводятся.
Формат экспериментальный. Если не пойдет, в 2027 году все поменяют снова.
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