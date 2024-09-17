„Я насильник“. Доминик Пелико, обвиняемый по делу о групповом изнасиловании собственной жены, дал признательные показания

71-летний Доминик Пелико смог явиться в уголовный суд департамента Воклюз только через две недели после начала процесса. Он не мог покинуть свою камеру из-за проблем со здоровьем, в зал заседаний он пришел, опираясь на трость, пишет BFMTV. Прежде, чем обратиться к обвиняемому, судья зачитал заключение врачей: физическое состояние Пелико позволяет принять участие в суде при определенных условиях — каждые 15-20 минут ему должен предоставляться отдых на такой же промежуток времени.

Доминик Пелико, электрик из городка Мазан на юго-востоке Франции, обвиняется в систематических изнасилованиях жены, в съемке насилия на видео и в подстрекательстве к насилию десятков людей. В течении девяти с лишним лет он давал своей жене Жизель Пелико сильнодействующие препараты, насиловал ее и приглашал других мужчин заниматься с ней сексом. Жена об этом не знала: о случившемся ей стало известно только из полицейского расследования, пишет Русская служба BBC.

„Я виновен в том, что сделал“

Обвиняемый начал выступление с рассказов о своем детстве. Доминик Пелико утверждает, что в возрасте 9 лет сам подвергся изнасилованию, а в 14 стал свидетелем такого же преступления. „Эту ношу тяжело нести, я держался 40 лет“, — цитирует BFMTV слова обвиняемого. Между репликами он плакал.

Затем Пелико перешел к извинениям перед своей женой. „Я был очень счастлив с ней. Она была полной противоположностью моей матери, совершенно невыносимой женщины. У нас трое детей, внуки, я никогда их не трогал“, — говорил он.

После этого взяла слово Жизель Пелико, которая захотела ответить на первую реплику своего бывшего мужа. „Мне тяжело это слышать. В течение 50 лет я жила с человеком и ни на секунду не могла предположить, что он способен на такие поступки. Я полностью доверяла этому человеку“.

„Я виновен в том, что сделал. Я сожалею о том, что сделал, я прошу прощения, даже если этому нет прощения“, — ответил Доминик Пелико.

50 обвиняемых