BBC News Русская служба
17.09.2024, 20:35

„Я насильник“. Доминик Пелико, обвиняемый по делу о групповом изнасиловании собственной жены, дал признательные показания

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Русская служба BBC
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ФОТО: GUILLAUME HORCAJUELO | Scanpix. GUILLAUME HORCAJUELO

Внимание: статья содержит шокирующие подробности

Во Франции продолжается судебный процесс над мужчиной, который накачивал жену наркотиками и приглашал других насиловать ее. Сегодня главный обвиняемый впервые давал показания в суде и признал свою вину, пишет Русская служба BBC.

71-летний Доминик Пелико смог явиться в уголовный суд департамента Воклюз только через две недели после начала процесса. Он не мог покинуть свою камеру из-за проблем со здоровьем, в зал заседаний он пришел, опираясь на трость, пишет BFMTV. Прежде, чем обратиться к обвиняемому, судья зачитал заключение врачей: физическое состояние Пелико позволяет принять участие в суде при определенных условиях — каждые 15-20 минут ему должен предоставляться отдых на такой же промежуток времени.

Доминик Пелико, электрик из городка Мазан на юго-востоке Франции, обвиняется в систематических изнасилованиях жены, в съемке насилия на видео и в подстрекательстве к насилию десятков людей. В течении девяти с лишним лет он давал своей жене Жизель Пелико сильнодействующие препараты, насиловал ее и приглашал других мужчин заниматься с ней сексом. Жена об этом не знала: о случившемся ей стало известно только из полицейского расследования, пишет Русская служба BBC.

„Я виновен в том, что сделал“

Обвиняемый начал выступление с рассказов о своем детстве. Доминик Пелико утверждает, что в возрасте 9 лет сам подвергся изнасилованию, а в 14 стал свидетелем такого же преступления. „Эту ношу тяжело нести, я держался 40 лет“, — цитирует BFMTV слова обвиняемого. Между репликами он плакал.

Затем Пелико перешел к извинениям перед своей женой. „Я был очень счастлив с ней. Она была полной противоположностью моей матери, совершенно невыносимой женщины. У нас трое детей, внуки, я никогда их не трогал“, — говорил он.

После этого взяла слово Жизель Пелико, которая захотела ответить на первую реплику своего бывшего мужа. „Мне тяжело это слышать. В течение 50 лет я жила с человеком и ни на секунду не могла предположить, что он способен на такие поступки. Я полностью доверяла этому человеку“.

„Я виновен в том, что сделал. Я сожалею о том, что сделал, я прошу прощения, даже если этому нет прощения“, — ответил Доминик Пелико.

50 обвиняемых

„Я насильник — такой же, как и многие, находящиеся в этом зале. Они всё знали. И пусть не говорят обратного“. Как пишет Figaro, Доминик Пелико заявил, что мужчины, которых также обвиняют в изнасиловании его жены, прекрасно знали, что занимаются сексом с женщиной против ее согласия.

Полиция обнаружила на домашнем компьютере Пелико сотни фотографий и видео его жены. На них были запечатлены десятки разных эпизодов насилия над женщиной, находившейся в бессознательном состоянии. Кроме того, следователи нашли переписку Доминика Пелико, где тот договаривался с незнакомцами об изнасиловании его жены, пишет Русская служба BBC.

Судя по найденным файлам, в изнасилованиях принимали участие до 83 мужчин, 50 из них удалось идентифицировать и привлечь к суду. По данным Figaro, самому младшему из обвиняемых 26 лет, самому старшему — 74. Это люди самых разных профессий — пожарные, водители-дальнобойщики, госслужащие. Один из них — респектабельный отец семейства.

35 человек из привлеченных к суду отрицают свою вину в изнасиловании. Они утверждают, что в их действиях не было никакого насилия: они якобы думали, что речь идет о „постановке“, „сценарии“, придуманном семейной парой для того, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь. Впрочем, никто них не отрицает, что не получал согласия на секс от самой женщины.

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