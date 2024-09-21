На одном энтузиазме далеко не уедешь: новый фильм „Большая колесница“ расскажет о том, как быт пожирает искусство

Это фильм о том, насколько (не)важно искусство даже для тех, кто активно им занимается. Фильм довольно скучный, хотя проблема, которую он поднимает, и кажется серьезной, но вот рассмотрение ее дано как-то очень тривиально, без огонька, без сюжетных твистов, без откровений. Впрочем, может, так оно и нужно, именно чтобы показать, что самое страшное оружие жизни против творческого человека – это не психологические проблемы, не материальные трудности и даже не общая враждебность среды, а банальный быт и его засасывающее нас всех болото.

Есть маленький семейный свечной заводик, в смысле, кукольный театр. Это прямо очень семейное предприятие, все роли исполняют, все пьесы сочиняют, все декорации делают отец и трое его детей, сын и две дочери. В какой-то момент к ним присоединяется четвертый человек, друг сына Питер, раздираемый непонятными бытовыми и все-таки да, психологическими (вплоть до психических) проблемами молодой человек с рушащимся браком. Затем отец умирает прямо во время очередного спектакля, и оставшиеся одни дети решают, что им делать дальше. По всем правилам, из любви к покойному отцу и в память о нем, надо бы продолжать, так они поначалу и решают, но потом становится понятно, что одно дело – решить, и совсем другое дело – осуществить свое решение на практике.

В дело вмешивается быт, почти у всех тут же находятся другие дела. Питер погрязает в новом романе, затем решает творчески реализоваться совсем в другой сфере. Луи (сын покойного) тоже влюбляется – видимо, для интереса сюжета, влюбляется в бывшую жену Питера – и две девушки остаются одни. Вдвоем заниматься театром, даже если этот театр – кукольный, не слишком легко, к тому же и они лишены папиного энтузиазма. Для маленького театра наступают сложные, критические времена.