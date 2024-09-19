Конкурс на должность директора нарвского ДК „Ругодив“ не объявлен: временный руководитель остается прежним
На должность директора Дома культуры „Ругодив“ до сих пор не объявлен новый конкурс, хотя городская управа планировала уже весной провести третий по счету конкурс, возможно, с меньшими квалификационными требованиями.
Как рассказала Лариса Дегель, заведующая Отделом культуры Нарвской городской управы, предыдущие конкурсы не дали ожидаемых результатов, и поиск подходящего кандидата временно приостановили. „Основное внимание в последние месяцы было направлено на организацию конкурсов для руководителей детских садов и общеобразовательных школ, что связано с нехваткой квалифицированных кадров на рынке труда“, - уточнила Дегель.
Временно исполняющей обязанности директора ДК „Ругодив“ продолжает оставаться Елена Каврус, которая также, уйдя с поста директора школы для взрослых, начала работать учителем в этом образовательном учреждении. По мнению Ларисы Дегель, частичная занятость в школе для взрослых не мешает ей исполнять обязанности руководителя Дома культуры, поскольку основная нагрузка в ДК приходится на вечернее время и выходные дни.
Оценка деятельности Елены Каврус, по мнению Отдела культуры, пока положительна. „Она продолжает успешное выполнение задач, связанных с управлением культурным учреждением. Однако, для более полного анализа её работы потребуется время, чтобы завершить начатые преобразования в персонале и организации работы ДК“, - сказала Дегель.
Напомним, что Елена Каврус назначена исполняющей обязанности директора ДК „Ругодив“ 8 января временно, сроком на два месяца, с окладом 1650 евро. Параллельно с эти решением горуправа зимой объявляла конкурс на должность директора второй раз. Первый, осенний конкурс провалился. Позднее провалился и зимний. Оппозиционные депутаты тогда говорили, что вероятно, в ходе конкурса нового директора не найдут, потому что прописаны особенно жесткие квалификационные требования. Условиями конкурса на директорскую должность были: опыт руководящей работы в муниципальном или госучреждении не менее трех лет, магистерская степень или соответствующая ей квалификация, владение эстонским языком на уровне не ниже С1, желательно устное и письменное владение английским языком. Занимавшая эту должность прежде Елена Калядина ушла с поста добровольно, одна из причин заключалась в том, что она не имеет категорию С1 по эстонскому языку. Елена Каврус также не соответствует требованиям, но, по словам специалистов горуправы, других вариантов в Нарве нет.