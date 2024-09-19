Конкурс на должность директора нарвского ДК „Ругодив“ не объявлен: временный руководитель остается прежним

Временно исполняющей обязанности директора ДК „Ругодив“ продолжает оставаться Елена Каврус, которая также, уйдя с поста директора школы для взрослых, начала работать учителем в этом образовательном учреждении. По мнению Ларисы Дегель, частичная занятость в школе для взрослых не мешает ей исполнять обязанности руководителя Дома культуры, поскольку основная нагрузка в ДК приходится на вечернее время и выходные дни.

Напомним, что Елена Каврус назначена исполняющей обязанности директора ДК „Ругодив“ 8 января временно, сроком на два месяца, с окладом 1650 евро. Параллельно с эти решением горуправа зимой объявляла конкурс на должность директора второй раз. Первый, осенний конкурс провалился. Позднее провалился и зимний. Оппозиционные депутаты тогда говорили, что вероятно, в ходе конкурса нового директора не найдут, потому что прописаны особенно жесткие квалификационные требования. Условиями конкурса на директорскую должность были: опыт руководящей работы в муниципальном или госучреждении не менее трех лет, магистерская степень или соответствующая ей квалификация, владение эстонским языком на уровне не ниже С1, желательно устное и письменное владение английским языком. Занимавшая эту должность прежде Елена Калядина ушла с поста добровольно, одна из причин заключалась в том, что она не имеет категорию С1 по эстонскому языку. Елена Каврус также не соответствует требованиям, но, по словам специалистов горуправы, других вариантов в Нарве нет.