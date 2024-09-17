Парламент Грузии принял закон против „пропаганды ЛГБТ“. Запрещены однополые браки, трансгендерный переход, усыновление детей однополыми парами

Закон поддержали 84 депутата, при этом оппозиция в голосовании не участвовала.

На рассмотрение закон внесла правящая в стране партия „Грузинская мечта“.

Принятый документ запрещает однополые браки, усыновление детей однополыми парами, трансгендерный переход. Врачам запрещается проводить хирургические операции и другие манипуляции, способствующие трансгендерному переходу. За проведение таких процедур предусматривается уголовная ответственность, в том числе лишение свободы.

Кроме того, запрещается рекламировать и распространять в учебных заведениях и СМИ информацию, которая направлена на „популяризацию“ однополых отношений. Запрещается также проводить публичные собрания (митинги или шествия), направленные на „пропаганду“ ЛГБТК+.

Принятый парламентов закон похож на закон о запрете „пропаганды ЛГБТ“, который действует в России. Ранее в Грузии был принят закон об „иностранных агентах“, который также называют калькой с российского документа.

Закон о запрете „пропаганды ЛГБТ“ раскритиковал Евросоюз. В заявлении внешнеполитической службы ЕС говорилось, что „законодательство, имеющее важные последствия для евроинтеграции, было принято без должных консультаций с общественностью и тщательного анализа его соответствия европейским и международным стандартам“. По оценке Брюсселя, этот закон подрывает основные права грузинского народа, чреват дальнейшей стигматизацией и дискриминацией части населения. В ЕС также отмечали, что в основе процесса вступления в Евросоюз, куда стремится Грузия, лежит обеспечение и соблюдение прав человека.

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