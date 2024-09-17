Стадионы муниципальных школ Таллинна будут открыты для горожан круглый год

Этим летом для бесплатных занятий спортом были открыты 42 стадиона и спортивных площадок муниципальных школ. Впервые на площадках были установлены ящики с инвентарем, благодаря чему можно было бесплатно воспользоваться мячами и другим оборудованием. По результатам анализа летнего использования стадионов городская управа Таллинна приняла решение продолжить проект и сделать его круглогодичным. Теперь жители города смогут пользоваться муниципальными стадионами бесплатно по выходным и во время школьных каникул.

Вице-мэр Алексей Яшин отмечает, что горожане с энтузиазмом восприняли эту инициативу и ответственно отнеслись к спортивному оборудованию, что позволило городу расширить проект, поддерживающий активный образ жизни.

„Летний проект, целью которого было вовлечение людей в занятия спортом на свежем воздухе, блестяще справился со своей задачей. Многие таллинцы, особенно молодежь, нашли на открытых стадионах много занятий, дали положительную обратную связь и поддержали инициативу города. Пользователи спортивных площадок в целом бережно относились к инвентарю, и значительных дополнительных затрат не возникло, – сказал Яшин. – Опираясь на успешный результат проекта, город решил продолжить его и обеспечить горожанам возможность заниматься спортом круглый год, что особенно важно, так как в 2025 году Таллинн будет носить титул Европейской спортивной столицы. Призываем всех таллиннцев активно пользоваться школьными стадионами и в то же время не забывать, что к их сохранности следует относиться внимательно, чтобы они радовали нас и в будущем“.