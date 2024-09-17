Стадионы муниципальных школ Таллинна будут открыты для горожан круглый год
С 14 сентября 2024 года стадионы и спортивные площадки муниципальных школ Таллинна в течение всего года открыты для бесплатных занятий спортом по выходным и во время школьных каникул. В будние дни школьные стадионы будут использоваться для учебных целей.
Этим летом для бесплатных занятий спортом были открыты 42 стадиона и спортивных площадок муниципальных школ. Впервые на площадках были установлены ящики с инвентарем, благодаря чему можно было бесплатно воспользоваться мячами и другим оборудованием. По результатам анализа летнего использования стадионов городская управа Таллинна приняла решение продолжить проект и сделать его круглогодичным. Теперь жители города смогут пользоваться муниципальными стадионами бесплатно по выходным и во время школьных каникул.
Вице-мэр Алексей Яшин отмечает, что горожане с энтузиазмом восприняли эту инициативу и ответственно отнеслись к спортивному оборудованию, что позволило городу расширить проект, поддерживающий активный образ жизни.
„Летний проект, целью которого было вовлечение людей в занятия спортом на свежем воздухе, блестяще справился со своей задачей. Многие таллинцы, особенно молодежь, нашли на открытых стадионах много занятий, дали положительную обратную связь и поддержали инициативу города. Пользователи спортивных площадок в целом бережно относились к инвентарю, и значительных дополнительных затрат не возникло, – сказал Яшин. – Опираясь на успешный результат проекта, город решил продолжить его и обеспечить горожанам возможность заниматься спортом круглый год, что особенно важно, так как в 2025 году Таллинн будет носить титул Европейской спортивной столицы. Призываем всех таллиннцев активно пользоваться школьными стадионами и в то же время не забывать, что к их сохранности следует относиться внимательно, чтобы они радовали нас и в будущем“.
Стадионы и спортивные площадки муниципальных школ Таллинна открыты по выходным и во время школьных каникул. В будние дни школьные стадионы используются для учебных целей. В сентябре стадионы открыты с пятницы по воскресенье с 10:00 до 19:00. В октябре стадионы открыты с пятницы по воскресенье и во время школьных каникул с 10:00 до 18:00. С ноября по март стадионы будут открыты с пятницы по воскресенье и во время школьных каникул с 10:00 до 17:00. С апреля по май стадионы открыты с пятницы по воскресенье и во время школьных каникул с 10:00 до 21:00.
Переговоры с управляющими школ, действующих на основании соглашения о сотрудничестве между городом и частным сектором (PPP-соглашения), продолжаются. Город Таллинн будет информировать о результатах по мере их поступления.
Список школьных стадионов, доступных для общественного пользования, и правила их использования можно найти на сайте https://www.tallinn.ee/et/koolistaadionid.
Организацией общественного использования школьных стадионов занимается Таллиннский департамент образования. Открытием, закрытием и вопросами благоустройства стадионов занимаются районные управы.
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