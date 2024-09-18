18.09.2024, 09:30
DELFI В УКРАИНЕ | Экс-депутат и военный ВСУ: выдача украинцев Эстонией — не лучший вариант
ФОТО: | Delfi Meedia
Эстония рассматривала возможность выдачи мужчин-украинцев, но в итоге отказалась от этой идеи. На вопрос, стоит ли выдавать таких людей, Фирсов говорит: „Откровенно говоря, я не хотел бы служить в одном подразделении с человеком, который сбежал. Если он переосмыслил свои действия и вернулся добровольно или был мобилизован, но при этом понимает, что его подготовят и обеспечат всем необходимым, тогда с ним можно работать. Но если его насильно задержали, посадили в автобус и отправили на войну, зачем мне такой боец?“ - задается вопросом главный сержант, отмечая, что в первой же перестрелке, атаке или кризисной ситуации такой человек просто убежит.