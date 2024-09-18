DELFI В УКРАИНЕ | Экс-депутат и военный ВСУ: выдача украинцев Эстонией — не лучший вариант

Появление дронов

Егор Фирсов заверяет, что ситуация ВСУ с дронами на фронте на данный момент более-менее стабильная. „Они ежедневно палят русскую технику, и это важно, они мешают врагу продвигаться. Но нельзя анализировать отдельно какой-то один род войск — будь то ракетные или дроновые силы. У нас есть проблема с пехотой, и это очевидно. С этим нужно что-то делать, потому что без пехоты вести войну невозможно. Наша задача — поддерживать пехоту с помощью дронов, продвигать ее вперед, чтобы фронт двигался не к нам, а от нас. Если говорить коротко, то с дронами все неплохо, а вот с пополнением пехоты есть куда расти“, — рассказывает Фирсов, отмечая, что проблема с пехотой — комплексная.