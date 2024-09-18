За рубежом
18.09.2024, 09:30

DELFI В УКРАИНЕ | Экс-депутат и военный ВСУ: выдача украинцев Эстонией — не лучший вариант

 
Егор Фирсов на фоне плаката на конференции YES.
Егор Фирсов на фоне плаката на конференции YES.
ФОТО: Roman Starapopov | Delfi Meedia

Эстония рассматривала возможность выдачи мужчин-украинцев, но в итоге отказалась от этой идеи. На вопрос, стоит ли выдавать таких людей, Фирсов говорит: „Откровенно говоря, я не хотел бы служить в одном подразделении с человеком, который сбежал. Если он переосмыслил свои действия и вернулся добровольно или был мобилизован, но при этом понимает, что его подготовят и обеспечат всем необходимым, тогда с ним можно работать. Но если его насильно задержали, посадили в автобус и отправили на войну, зачем мне такой боец?“ - задается вопросом главный сержант, отмечая, что в первой же перестрелке, атаке или кризисной ситуации такой человек просто убежит.

Появление дронов

Егор Фирсов заверяет, что ситуация ВСУ с дронами на фронте на данный момент более-менее стабильная. „Они ежедневно палят русскую технику, и это важно, они мешают врагу продвигаться. Но нельзя анализировать отдельно какой-то один род войск — будь то ракетные или дроновые силы. У нас есть проблема с пехотой, и это очевидно. С этим нужно что-то делать, потому что без пехоты вести войну невозможно. Наша задача — поддерживать пехоту с помощью дронов, продвигать ее вперед, чтобы фронт двигался не к нам, а от нас. Если говорить коротко, то с дронами все неплохо, а вот с пополнением пехоты есть куда расти“, — рассказывает Фирсов, отмечая, что проблема с пехотой — комплексная.

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