Новый рекорд для Эстонии: Bigbank предоставит тартускому волейбольному клубу поддержку – 762 500 евро

По словам менеджера MTÜ Sportiklubi Duo Хендрика Риканда, договор на сумму более чем три четверти миллиона евро является рекордом не только для эстонского волейбола, но и, безусловно, одним из крупнейших в истории местного спорта. „Сегодня я могу с уверенностью сказать, что сотрудничество с Bigbank со временем выросло как количественно, так и качественно. Разумеется, этот рекордный договор возлагает на нас определённую ответственность за то, чтобы в ближайшие три года добиться чего-то рекордного“, – эмоционально прокомментировал соглашение Хендрик Риканд.

Руководитель Bigbank Eesti Йонна Пехтер сначала поздравила команду Bigbank Tartu с победой в турнире на Суперкубок стран Балтии, который прошёл в минувшие выходные. „Хорошая победа – это всегда очень хорошее начало для нового периода договора. Город Тарту – родной город Bigbank, и тартуский волейбол уже больше десяти лет может полагаться на нас. С сегодняшнего дня это сотрудничество станет ещё шире, потому что впервые договор в таком объёме касается и молодежных команд“, – прокомментировала договор Йонна Пехтер, по словам которой, за долгие годы сотрудничества банк поддержал тартуских волейболистов почти двумя миллионами евро, и новый договор значительно увеличивает эту сумму.

Главный тренер представительской тартуской команды Алар Рикберг и главный тренер женской команды Андрей Оямец заверили, что первой целью начинающегося сезона является титул чемпионов Эстонии. „С мужчинами-волейболистами мне хотелось бы добиться хороших результатов также в Евросерии. Приятно ехать играть в Европу, зная, что, если мы пройдём в следующий круг, это принесет только радость победы, а не беспокойство о том, как найти в бюджете дополнительную сумму, хотя бы на авиабилеты“, — привёл Рикберг свой пример большого преимущества, которое обеспечивается сильной поддержкой команды.