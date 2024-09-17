На пути к истории. Александру Овечкину - 39

За свою многолетнюю карьеру Овечкин переписал множество рекордов и собрал огромное количество индивидуальных призов в НХЛ. Он девять раз завоевывал награду лучшему снайперу сезона („Морис Ришар Трофи“), трижды признавался самым ценным игроком сезона („Харт Трофи“) и самым выдающимся игроком лиги („Тед Линдсей Эворд“), а также один раз выигрывал награду самому результативному игроку сезона („Арт Росс Трофи“).

В 2017 году Овечкин был включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ, а уже на следующий год привёл „Вашингтон“ к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли.

Овечкин остаётся единственным российским хоккеистом, кому удалось покорить рубеж в 500, 600, 700 и 800 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Капитан „Вашингтона“ занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории лиги и продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки (894). По итогам прошлого сезона Овечкин сократил отставание от великого канадца до 41 шайбы.

Ближайший сезон НХЛ станет для Овечкина юбилейным — он проведёт свой 20-й сезон в лиге и войдёт в пятёрку самых возрастных действующих игроков лиги. Действующий контракт снайпера со столичным клубом действует ещё два сезона — этого должно хватить, чтобы побить рекорд Гретцки и стать первым игроком в истории НХЛ, которому покорится отметка в 900 заброшенных шайб за карьеру. В прошлом сезоне Овечкин записал на свой голевой счёт 31 шайбу.

Новый регулярный чемпионат „Вашингтон“ откроет 12 октября домашним матчем против „Нью-Джерси“.

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