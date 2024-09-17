Таллинн по-спортивному отметит международный день без автомобиля

Главным событием дня станет соревнование по ориентированию, которое начнется в 12:00 и может быть пройдено как на велосипеде, так и на общественном транспорте. Предварительно зарегистрироваться на соревнование можно на сайте Таллинна в разделе „Спортивная столица 2025“ по адресу sport.tallinn.ee. Записаться на участие можно и в день мероприятия непосредственно на месте.

„Цель дня без автомобиля, как известно, состоит в том, чтобы уменьшить количество моторных транспортных средств в городском пространстве, но это не должно означать меньше передвижений. Просто в этот день внимание уделяется другим видам транспорта и способам передвижения. Поскольку Таллинн в следующем году станет Спортивной столицей Европы, соревнование по ориентированию идеально подходит в качестве главного события дня без автомобиля и дает отличную возможность увидеть город с другой стороны и под другим углом“, – сказал вице-мэр Таллинна Каарел Оя.

Помимо ориентирования, в парке Таммсааре будет организовано множество спортивных аттракционов, где все желающие смогут попробовать свои силы.

В День без автомобиля нельзя не затронуть тему того, как автомобильное движение влияет на качество воздуха и климат. Поэтому в программе дня также предусмотрена дискуссия на тему „Климатически нейтральный город: мечта или реальность?“.

Музыкальную паузу обеспечат артист года в жанре хип-хоп villemdrillem, а также трио Küberünnak & Karmo.

Спортивное воскресенье завершится велопробегом Tour d’ÖÖ. Сбор участников начнется в 16:30 на площади Вабадузе, а старт будет дан часом позже. Ознакомиться с программой можно здесь (на эстонском языке).

Всего через несколько месяцев Таллинн официально станет Спортивной столицей Европы-2025. Этот почетный титул Таллинн получил от Союза европейских спортивных столиц и городов (ACES Europe) в декабре 2022 года. Предпосылкой для присуждения титула стала выдающаяся работа города в развитии спортивной сферы и продвижении активного образа жизни.