Ожидаемая угроза: как возможность ударов западными ракетами заставила Россию переместить боевую авиацию

Это действительно так: российские истребители-бомбардировщики Су-34 применяют против украинских войск планирующие авиабомбы, которые наносят существенный урон.

О том, что Россия передислоцировала свою боевую авиацию дальше от фронта, заявил во время интервью сам Владимир Зеленский. „Теперь Россия начала отводить свои самолеты со ста километров, ста пятидесяти и трехсот на пятьсот. И нам нужно больше разрешений“, — сказал украинский президент.

В мировой прессе много писали о том что такое решение может быть принято на встрече лидеров США и Великобритании Джо Байдена и Кира Стармера в Вашингтоне 13 сентября. Причем обсуждать вероятность принятия такого решения в СМИ начали еще за несколько дней до встречи.

Об отсутствии разрешения на удары по целям на территории России в воскресенье заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарии.

С другой — поскольку эта угроза растянута во времени, российские войска адаптируются к ней и разрабатывают новые меры. В результате изменения в российской тактике оказываются не такими уж серьезными.

Таким образом, с одной стороны, новые ракеты, которые Украина пока даже не может применять против целей на территории России, работают как настоящий инструмент сдерживания — самим своим наличием и одной только угрозой применения они заставляют противника снижать интенсивность боевой работы авиации.

Кроме того, в последние дни Черноморский флот России, который ранее перевел свои боевые корабли из Севастополя в Новороссийск, теперь вот уже второй раз за неделю покидает новую базу.

Россия не стала дожидаться, пока союзники решат вопрос с применением ракет, и заранее перенесла свою авиацию подальше от линии фронта. Этот процесс длится уже несколько месяцев.

Как сообщает украинский OSINT-исследователь, который пишет в социальную сеть Х (твиттер) под ником Tatarigami, Россия начала перебрасывать авиацию с аэродромов в прифронтовой зоне на удаленные позиции еще в июне.

К середине июля, по его словам, были переведены боевые самолеты и вертолеты, а также инфраструктура для их обслуживания. Сообщение было опубликовано еще 25 июля.

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Другими словами, если бы 13 сентября Джо Байден дал добро на применение Storm Shadow/SCALP и ATACMS, то это не привело бы российскую военную авиацию к катастрофе — большинство самолетов базировались вне зоны действия ракет.

Поскольку процесс принятия решений о ракетах растянулся во времени, это дало возможность России не только заранее адаптировать работу авиации, но и сделать это спокойно.

Российский военный эксперт на условиях анонимности рассказал Русской службе Би-би-си, что авиация действительно была переброшена на расстояние, превышающее 300 км.

„Это несколько удлинило цикл, что отчасти понижает эффективность [действия авиации], но это было отчасти решено простым введением в строй дополнительных самолетов, которые все-таки еще не кончились, несмотря на то, что о них пишут. И это увеличение численности позволило компенсировать этот недостаток“, — сказал он.

При этом, по словам эксперта, российская авиация, которая базируется вне зоны действия ракет, применяет и другие меры защиты — в России не уверены в том, что в будущем угрозы не будут распространяться на большее расстояние.

Вертолеты, радиус действия которых, особенно с боевой нагрузкой, может быть меньше 250 км, используют различные площадки в качестве „аэродромов подскока“, заправляясь на них перед вылетом к цели.

От греха подальше