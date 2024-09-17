„Решал грязные дела в странах Балтии“. Кому может угрожать переписка Леонида Невзлина

В понедельник, 16 сентября, президент Литвы Гинтанас Науседа заявил, что оценит информацию о том, что нападение на Леонида Волкова в Вильнюсе мог организовать Леонид Невзлин, бизнес-партнер экс-владельца ЮКОСА Михаила Ходорковского. Науседа поддержал российскую и беларусскую оппозицию в изгнании. После выхода расследования ФБК, Невзлин и Ходорковский отрицали свою причастность к нападению, но позже сделали ряд противоречивых заявлений. Упоминание Науседой „белорусской оппозиции“ может значить гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. В адрес Латвии прозвучало болезненное предположение в возможном подкупе должностных лиц...