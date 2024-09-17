Правда ли, что компания Disney предлагает сотрудникам стерилизовать своих детей?

С помощью поиска по ключевым словам „Проверено“ нашло тот самый документ , о котором говорит Джеймс О’Киф. Он оказался не внутренним, а публичным. Документ вывешен на портале Disney Benefits , где действующие (и потенциальные) сотрудники компании могут ознакомиться со всеми доступными для них программами, льготами и привилегиями. Согласно содержащейся там информации, в программу поддержки LGBTQIA+ входит медицинское сопровождение трансгендерного перехода как для сотрудников Disney, так и для членов их семей, в том числе несовершеннолетних.

Джеймс О’Киф, на которого ссылаются Telegram-каналы, на самом деле не журналист, а американский политический активист, основатель ультраправой группы Project Veritas (ранее „Проверено“ публиковало разбор одного из роликов, снятых и распространённых этой группой). После того как в 2023 году его исключили из Project Veritas, активист основал новый проект, который назвал O’Keefe Media Group. Материал о Disney О’Киф опубликовал в своём личном аккаунте в социальной сети X — @JamesOKeefeIII.

14 августа канал „ Ньюсач / Двач “ написал: „Корпорация Disney предлагает стерилизовать детей своим сотрудникам. Американский журналист Джеймс О’Киф получил внутренний документ компании, который подтверждает, что компания финансирует блокаторы пубертата для несовершеннолетних. Любой работник компании может отвести своего ребёнка к врачу, который проведёт осмотр и выдаст рецепт на препарат. Всё это абсолютно бесплатно“. Пост набрал более 290 000 просмотров на момент написания этого разбора. Вслед за „Ньюсач / Двач“ об этом написали „ Топор 18+ „ (2,5 млн просмотров), „ Мышеловка “ (145 000), „ Небожена “ (143 000) и др. Всего, по данным сервиса TGStat, текст опубликовали более 400 каналов. Материал также попал в новости телеканала „ Рен-ТВ “ и новостную ленту „ Рамблера “.

Среди перечисленных услуг, которые оплачиваются страховкой, есть и консультации, и предоставление направлений к специалистам, и блокаторы полового созревания. Однако это не значит, что достаточно привести ребёнка на осмотр, чтобы получить рецепт на гормональную терапию. Врачи в любом случае будут руководствоваться законодательством, медицинской этикой и стандартными процедурами. Чтобы получить о них представление, можно перейти на сайт компании Cigna Healthcare, которая, собственно, и предоставляет Disney услуги медицинского страхования, и ознакомиться с опубликованными там советами людям с гендерной дисфорией (так называют состояние, при котором человек не может принять несоответствие своего биологического пола и гендерной идентичности) и членам их семей.

В этом документе особо оговаривается, что в период полового созревания дети могут в разное время по-разному ощущать свою гендерную идентичность. Поэтому в работе с подростками первоочерёдная задача врачей — познакомить их со всеми возможными вариантами немедицинских способов подтверждения гендера: например, носить соответствующую одежду, использовать другое имя и местоимения и т. д. Подросткам также могут предложить посещать психологические группы поддержки. Лишь после того, как немедицинские способы будут исчерпаны, речь может зайти о блокаторах полового созревания. Но и в этом случае имеется в виду лишь обратимая гормональная терапия, которая не прекращает половое созревание, а только ставит его на паузу на время приёма препаратов. Это противоречит утверждению О’Кифа о том, что „Disney финансирует блокаторы полового созревания, которые стерилизуют детей, навсегда изменяя их жизнь“. А в случае с детьми, которые ещё не достигли пубертата, гормональная терапия и вовсе исключена, даже обратимая.

Кроме того, надо отметить, что эта страховая программа действует в Disney уже несколько лет, и это не первая попытка обвинить компанию в том, что она оплачивает стерилизацию детей сотрудников.

Таким образом, хотя медицинская страховка для сотрудников компании Disney действительно покрывает в том числе и процедуры подтверждения гендера, это вовсе не означает, что их дети получают свободный доступ к необратимым блокаторам полового созревания.

Итог: Большей частью неправда