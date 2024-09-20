За Ида-Вирумаа - кинобудущее?: Когда творчество находит новые горизонты благодаря технологиям
В Нарвском творческом инкубаторе OBJEKT на прошлой неделе прошел „День будущего“ в рамках фестиваля Station Narva.
Одной из участниц панели стала Ольга Курдовская - руководитель программы Акселерации кино и мультимедиа Технополя.
„Это была очень захватывающая дискуссия о том, как развитие технологий влияет на творческую индустрию, в частности, на кино и мультимедиа, а также, по сути, на любой другой сектор экономики. Изменения колоссальные, и их невозможно не заметить. Сегодня, например, гораздо проще создавать качественные спецэффекты и анимацию, а с помощью цифровых инструментов создавать контент сейчас можно в несколько раз быстрее и эффективнее, чем несколько лет назад“, - говорит Ольга.
Ольга подчеркивает, развитие искусственного интеллекта (ИИ) принесло творческим индустриям как пользу, так и новые вызовы. ИИ — мощный инструмент, несомненно, который может выполнять множество простых задач, но необходимо уметь с ним работать. Для этого важно научиться эффективно использовать технологии.
„Если говорить о вызовах и проблемах, то, конечно, регуляции не поспевают вслед за развитием ИИ, и на первый план выходят такие вопросы, как защита интеллектуальной собственности, авторские права, прозрачность алгоритмов, конфиденциальность данных и прочее. Вот, к примеру, кто является создателем контента, если он частично создан ИИ — сам ИИ или человек, им управляющий?“ - резюмирует Курдовская.
По ее мнению, в настоящее время существует большая потребность в людях, которые могут сочетать технологии и творчество, особенно в области кинопроизводства и мультимедиа. Молодым людям стоит задуматься об обучении в области цифровых технологий, медиапроизводства или инновационного менеджмента. Также существует большая потребность в разработчиках, создающих новые решения для креативных компаний“.
„Именно таких людей мы готовы принять в Акселератор кино и мультимедиа, чтобы помочь в разработке продукта и привлечении инвестиций, тем самым способствуя тому, чтобы творческая сфера стала более инновационной и экологичной“.
Ольга призывает не бояться сочетать технологии и творчество.
„Будьте открыты для новых инструментов, таких как искусственный интеллект и цифровые технологии, но не забывайте, что именно ваш творческий потенциал и уникальный взгляд делают вашу работу особенной. Найдите наставников, которые помогут вам расти, и не бойтесь просить о помощи. Творческим индустриям нужны люди, которые готовы мыслить нестандартно и не боятся экспериментировать.
„В нашем акселераторе мы предлагаем разработчикам не только менторство и обучение, но и доступ к широкой сети контактов — от экспертов до активных инвесторов“, — объясняет Ольга Курдовская.
Прием заявок в Акселератор кино и мультимедиа стартап-инкубатора Технополя стартовал 16 сентября и продлится до 6 октября.
Это точно для вас, если вы хотите продвигать технологические идеи в сфере киноиндустрии. Акселератор кино и мультимедиа фокусируется в первую очередь на мультимедиа, виртуальной и дополненной реальности и смежных областях и развивает стартапы, ориентированные на это.
„Программа акселерации рассчитана на полгода, частично ее можно будет пройти в гибридном формате. Отлично, если у команды уже есть минимально жизнеспособный продукт (MVP) или прототип“.
Подать заявку на участие в программе можно на сайте Технополя.
Если после подачи заявки вы не получили сообщение с подтверждением или у вас остались вопросы, можно написать письмо руководителю программы Ольге Курдовской — olga.kurdovosaja@tehnopol.ee.
Деятельность акселератора кино- и мультимедиа стартап-инкубатора Технополя финансируется Европейским союзом.
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