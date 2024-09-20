За Ида-Вирумаа - кинобудущее?: Когда творчество находит новые горизонты благодаря технологиям

„Это была очень захватывающая дискуссия о том, как развитие технологий влияет на творческую индустрию, в частности, на кино и мультимедиа, а также, по сути, на любой другой сектор экономики. Изменения колоссальные, и их невозможно не заметить. Сегодня, например, гораздо проще создавать качественные спецэффекты и анимацию, а с помощью цифровых инструментов создавать контент сейчас можно в несколько раз быстрее и эффективнее, чем несколько лет назад“, - говорит Ольга.

Ольга подчеркивает, развитие искусственного интеллекта (ИИ) принесло творческим индустриям как пользу, так и новые вызовы. ИИ — мощный инструмент, несомненно, который может выполнять множество простых задач, но необходимо уметь с ним работать. Для этого важно научиться эффективно использовать технологии.

„Если говорить о вызовах и проблемах, то, конечно, регуляции не поспевают вслед за развитием ИИ, и на первый план выходят такие вопросы, как защита интеллектуальной собственности, авторские права, прозрачность алгоритмов, конфиденциальность данных и прочее. Вот, к примеру, кто является создателем контента, если он частично создан ИИ — сам ИИ или человек, им управляющий?“ - резюмирует Курдовская.

По ее мнению, в настоящее время существует большая потребность в людях, которые могут сочетать технологии и творчество, особенно в области кинопроизводства и мультимедиа. Молодым людям стоит задуматься об обучении в области цифровых технологий, медиапроизводства или инновационного менеджмента. Также существует большая потребность в разработчиках, создающих новые решения для креативных компаний“.

„Именно таких людей мы готовы принять в Акселератор кино и мультимедиа , чтобы помочь в разработке продукта и привлечении инвестиций, тем самым способствуя тому, чтобы творческая сфера стала более инновационной и экологичной“.

Ольга призывает не бояться сочетать технологии и творчество.