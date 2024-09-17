WSJ: суммарные потери России и Украины достигли миллиона человек

По украинским оценкам, на которые опирается американское издание, в ВСУ число погибших составило 80 тысяч военнослужащих, а раненых — 400 тысяч. Данные о потерях российской армии различаются; по некоторым оценкам, число погибших военных достигает 200 тысяч человек, раненых — также около 400 тысяч. Издание отдельно отмечает, что оценить потери сложно: ни та, ни другая сторона не публикуют официальных данных.

The Wall Street Journal называет большое число потерь проблемой для России, но отмечает, что примерно те же цифры с украинской стороны приводят к гораздо большему ущербу в силу того, что население Украины в разы меньше.

Кроме того, как пишет WSJ, большие потери будут иметь долгосрочные последствия для обеих стран, которые до начала войны боролись с сокращением населения, связанным главным образом с экономическими и социальными потрясениями.

В России подсчет потерь ведут „Медиазона“ и „Русская служба Би-би-си“, которые собирают информацию о погибших по открытым источникам. По последним данным, число погибших российских военнослужащих почти достигло 70 тысяч человек. При этом реальные цифры, как неоднократно отмечали журналисты, могут быть в два-три раза выше, поскольку в открытых источниках есть далеко не вся информация о погибших.

По совместной оценке „Медузы“ и „Медиазоны“ на июль 2024 года, основанной на данных Реестра наследственных дел, с 2022 года в Украине погибли не менее 120 тысяч российских военных.

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