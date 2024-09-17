Налогообложение балансовой стоимости активов сильнее всего ударит по тем, кто создаёт добавленную стоимость и двигает экономику Эстонии вперёд. Пострадают промышленные предприятия и технологические компании, а не посредники, дистрибьюторы или фирмы из одного владельца, выплачивающего себе дивиденды вместо зарплаты. Это исключительно глупый и высокомерный шаг, которому не предшествовала даже имитации общественных обсуждений. Всё это идеально иллюстрирует нынешний уровень политической культуры правительства Кристена Михала.

Кроме того, следует иметь в виду, что уровень ликвидности компаний различен. Многие предприятия, особенно в производственном секторе, имеют значительные неликвидные активы, такие как оборудование, заводы или автопарк. Для них уплата дополнительного налога может стать серьёзной финансовой нагрузкой. Это сократит инвестиции в развитие и модернизацию, замедлит рост компаний, приведёт к волне банкротств и переносу бизнеса в другие страны. В условиях жёсткой конкуренции увеличение затрат предприятий повлияет на их ценовую политику и снизит конкурентоспособность эстонских компаний на международных рынках.

Одним из основных последствий налогообложения балансовой стоимости активов станет ухудшение инвестиционного климата в Эстонии. Государство будет брать 0,5% со всех инвестиций, включая стартапы, вместо того, чтобы способствовать привлечению иностранных инвестиций в нашу экономику. Например, если эстонская компания привлечёт 20 миллионов евро от иностранного венчурного фонда, она должна будет сразу заплатить государству 100 000 евро - по сути, это налог на некомпетентность правительства. Иностранные инвесторы и местные предприниматели начнут рассматривать другие страны, где условия для инвестирования выгоднее. В условиях глобальной конкуренции за капитал это приведёт к немедленному оттоку инвестиций и отрицательно скажется на экономическом росте и создании новых рабочих мест.

Их беспокойство вполне понятно - ведь всего за три года Эстония из примера для подражания стала объектом насмешек. Эстонские СМИ публикуют статьи латвийских и литовских экономистов, анализирующих причины нашего экономического провала. Эти анализы сводятся к простому выводу: невозможно перезапустить экономику, вводя новые налоги.

Очевидно, что у такого налога есть две основные цели. Во-первых, государство надеется собрать деньги с банков, обложив налогом их активы. Налогообложение активов - альтернатива временному налогу на банковские сверхприбыли, но очень плохая альтернатива. Если налог на банковскую прибыль стимулировал бы банки реинвестировать свою прибыль в Эстонии - например, создавая здесь рабочие места, - то налог на активы наказывает банки за выдачу кредитов, поскольку выданные кредиты также считаются активами банка. Любопытно, что Литва выбрала путь налогообложения банковской прибыли, а Латвия пошла ещё дальше: их правительство обеспокоено пассивностью банков, и банки там обязаны платить налог за не выданные кредиты. Латвия пытается таким образом стимулировать экономику, поощряя кредитование, в то время как Эстония хочет за выдачу кредитов наказывать. Примечательно, что экономики Литвы и Латвии, в отличие от Эстонии, растут.

Вторая цель налога — собрать деньги с коммерческой недвижимости. Налог на недвижимость существует во многих странах и является более привычным, чем налогообложение балансовой стоимости активов. Однако логичнее собирать налог на недвижимость через реестр недвижимости, а не на основе анализа годовых отчётов компаний. Балансовая стоимость недвижимости часто отличается от её реальной рыночной стоимости, и нет сомнений, что после введения такого налога эти различия только увеличатся.

Продолжение экономического спада

Кроме того, существует риск, что компании начнут искать способы сократить свои налоговые обязательства в целом, используя сложные финансовые схемы или перенося активы за границу. Стоит отметить, что речь не идёт о незаконной деятельности - просто зачем, например, держать инвестиционный фонд в Эстонии, если государство забирает 0,5% от объёма инвестиций ежегодно, тогда как в Латвии или Литве ничего платить не нужно?

Ясно, что введение нового налога приведёт к тем же последствиям, что и другие шаги правительства Партии реформ. Снижение объёма инвестиций и экономической активности приведёт к росту безработицы и падению уровня жизни населения. Это усилит социальное напряжение и потребует от государства дополнительных расходов на социальные пособия. Эстонская экономика, которая уже три года находится в состоянии спада, продолжит своё падение.

Однако необходимо понимать, что налог на активы предприятий - гораздо более серьёзный шаг, чем повышение НДС или подоходного налога. Такой налог разрушает основы экономической привлекательности Эстонии. Новые правительства могут в будущем отменить повышение налогов, но возврат инвесторов и стартапов — это не быстрый процесс. Чтобы снова сделать страну привлекательной для иностранных инвестиций, потребуются десятилетия тяжёлой работы. Однако на уничтожение этих достижений достаточно пары месяцев и одного Кристена Михала.

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