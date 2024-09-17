Американская гимнастка Чайлз подала апелляцию в CAS по поводу бронзы Олимпиады-2024

В апелляции Чайлз утверждается, что слушание в CAS нарушило её „право быть услышанной“, отказавшись предоставить видеодоказательства, на основе которых Чайлз и USA Gymnastics считают, что апелляция Чайлз в Париже была в пределах допустимого времени. Чайлз также утверждает, что у президента коллегии CAS есть конфликт интересов из-за прошлых юридических связей с Румынией, пишет Чемпионат.

Напомним, во время олимпийских соревнований судьи пересмотрели оценку Чайлз по вольным упражнениям и выставили балл выше, что позволило ей подняться с пятого места на третье и сдвинуть румынку Ану Барбосу с пьедестала почёта, забрав у неё бронзу.

Спортивный арбитражный суд (СAS) частично удовлетворил заявление, которое было подано Национальным олимпийским комитетом (НОК) Румынии по пересмотру результатов соревнований по спортивной гимнастике в вольных упражнениях на Олимпийских играх в Париже, вернув бронзовую медаль Ане Барбосу.

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