В Латвии от дифтерии умер четырехлетний мальчик
Несмотря на усилия врачей, в понедельник, 16 сентября, в реанимации Детской клинической университетской больницы (BKUS) скончался четырехлетний мальчик из Видземского региона, заболевший дифтерией, сообщает RusDelfi.lv со ссылкой на Латвийское телевидение. Никто из четырех детей заболевшей семьи не был привит.
Более недели врачи BKUS боролись за жизнь четырехлетнего ребенка — в его семье вспыхнула смертельная дифтерия, и в больнице лечатся трое непривитых этой семьей детей, в том числе сестры мальчика.
В нескольких европейских странах за последние годы случились вспышки дифтерии. Этого тяжелого заболевания, которое для детей нередко заканчивается смертельным исходом, можно избежать, вовремя делая прививки, а потом - бустеры.
Благодаря хорошему охвату вакцинации Латвия до начала сентября 2024 года была свободной от дифтерии зоной. Но поскольку в Латвии есть невакцинированные дети и взрослые, чье количество выросло за время пандемии, в стране началась локальная вспышка дифтерии — недавно в Детскую клиническую университетскую больницу попали четверо детей с этой болезнью.
За период с 2007 по 2023 год в Латвии зарегистрировано 122 случая дифтерии, десять заболевших умерли.
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