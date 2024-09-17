В Латвии от дифтерии умер четырехлетний мальчик

Более недели врачи BKUS боролись за жизнь четырехлетнего ребенка — в его семье вспыхнула смертельная дифтерия, и в больнице лечатся трое непривитых этой семьей детей, в том числе сестры мальчика.

В нескольких европейских странах за последние годы случились вспышки дифтерии. Этого тяжелого заболевания, которое для детей нередко заканчивается смертельным исходом, можно избежать, вовремя делая прививки, а потом - бустеры.

Благодаря хорошему охвату вакцинации Латвия до начала сентября 2024 года была свободной от дифтерии зоной. Но поскольку в Латвии есть невакцинированные дети и взрослые, чье количество выросло за время пандемии, в стране началась локальная вспышка дифтерии — недавно в Детскую клиническую университетскую больницу попали четверо детей с этой болезнью.

За период с 2007 по 2023 год в Латвии зарегистрировано 122 случая дифтерии, десять заболевших умерли.

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