Владелец Facebook и Instagram решил заблокировать „Россию сегодня“ и RT
Компания Meta, которая владеет фейсбуком (и объявлена в России экстремистской организацией), решила заблокировать в своих сетях российские государственные структуры „Россия сегодня“ и RT — за операции влияния, в проведении которых их обвиняют власти США и других стран, пишет BBC News Русская служба.
„Тщательно все обдумав, мы решили расширить наши меры против российских государственных средств массовой информации. „Россия сегодня“, RT и другие связанные с ними организации отныне забанены на наших приложениях по всему миру за попытки вмешательства за рубежом“, — говорится в заявлении Meta.
Блокировка должна полностью вступить в силу в течение ближайших дней.
Би-би-си запросила о комментарии вещательную компанию RT (бывшую Russia Today), медиахолдинг „Россия сегодня“, владеющий агентство и радио „Спутник“, агентством „РИА Новости“ и другими агентствами, а также посольство России в США, но пока не получила ответов.
Meta помимо фейсбука владеет мессенджером WhatsApp, а также соцсетями Instagram и Threads.
Два года назад компания приняла менее жесткие меры в отношении российской государственной пропаганды, запретив на своих платформах их рекламу и ограничив их охват аудитории.
Кроме того, после начала развязанной Россией войны Meta, как и владельцы других соцсетей, по требованию властей Евросоюза, Британии и Украины заблокировала часть российских государственных СМИ.
В начале сентября три министерства США обвинили руководство российского государственного медиаконцерна RT, включая Маргариту Симоньян, а также связанных с ФСБ хакеров, в новых попытках повлиять на исход президентских выборов в США посредством дезинформации и объявили о скоординированных действиях против россиян.
Госдепартамент внес RT и пять его дочерних фирм в список иностранных представительств, подпадающих под действие Закона об иностранных миссиях 1982 года, а Министерство финансов ввело санкции против десяти человек, включая главу RT Маргариту Симоньян и ее заместителей, а также двух фирм.
По сведениям американских властей, сотрудники RT через фирму в штате Теннесси, которой они заплатили 10 млн долларов, и американских блогеров „втемную“ распространяли“ нужную Кремлю дезинформацию.
Затем, 13 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил российские государственные СМИ, в том числе RT, в том, что российские спецслужбы через них пытаются вмешаться во внутриполитические процессы в других странах, и призвал все страны мира относиться к ним как к части разведывательного аппарата российского государства.
„Благодаря новой информации, во многом исходящей от сотрудников RT, мы знаем, что RT обладает кибервозможностями и задействована в скрытых информационных операциях, операциях влияния, а также в военных закупках. В рамках расширенных возможностей RT российское государство внедрило внутрь RT подразделение с возможностями для киберопераций и со связями с российской разведкой. Руководство RT обладало прямым […] знанием об этом начинании“, — сказал Блинкен.
Руководство RT и „России сегодня“, не приводя убедительных доказательств, отвергает эти обвинения.