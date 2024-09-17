Эстонские шахматистки одержали на Олимпиаде четвертую победу, мужская команда сыграла вничью

В шестом туре шахматной Олимпиады женская сборная Эстонии встретилась с командой Индонезии, занимающей 63-е место в мировом рейтинге, и одержала победу со счетом 2,5:1,5. Победное очко команде принесла лидер сборной Май Нарва, а Маргарет Олде, София Блохин и Грете Олде завершили свои партии вничью.

Мужская сборная Эстонии завершила матч вничью 2:2 с командой Южной Кореи, занимающей 106-е место в мировом рейтинге. Победу для Эстонии одержал Меэлис Канеп, Кайдо Кюлаотс и Андрей Тимошин сыграли свои партии вничью, а Тарво Сеэманн потерпел поражение.

Сборные Индии лидируют в обоих турнирах шахматной Олимпиады, набрав максимальное количество очков — по 12 в каждой категории.

Женская сборная Эстонии занимает 31-е место, одержав четыре победы, и в седьмом туре встретится с командой Турции, которая занимает 26-е место. Мужская сборная Эстонии, имея две победы и две ничьи, делит 79-80-е места и сыграет с командой Тринидада и Тобаго, занимающей 94-е место.

Вторник является единственным выходным днем на шахматной Олимпиаде, а седьмой тур начнется в среду в 16:00.

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