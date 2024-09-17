ФОТО и ВИДЕО | Lego и McLaren создали гоночный автомобиль из 342 817 деталей, который может ездить

Пилот команды McLaren „Формулы-1“ Ландо Норрис проехал за рулем автомобиля, сделанного из деталей Lego, по гоночной трассе в Сильверстоуне.

Lego Technic McLaren P1 работает от электрической батареи. Общий вес составляет около 1220 кг — на 270 кг легче настоящего P1, а его аккумулятор способен разгонять автомобиль до скорости 50−60 км/ч.

Производитель самого известного в мире конструктора ранее уже создавал наборы и собирал автомобили в натуральную величину (например, Ferrari 296 GTS), однако ни один и них не был предназначен для вождения.

Также сообщается, что это первый случай, когда команда конструкторов Lego самостоятельно сконструировала шасси и компоненты подвески. Только несколько отдельных деталей полноразмерного автомобиля сделаны не из Lego. Это электрическая батарея (хотя остальная часть двигателя сделана из моторных блоков конструктора, чтобы напоминать настоящий двигатель V8 P1), шины, ремень безопасности, рулевое колесо и тормоза и значок McLaren.

На создание модели потрачено 8344 часа. Над ней работали 23 специалиста по дизайну, проектированию и конструированию.

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