За рубежом
17.09.2024, 07:47

„Сделал порноснимки, чтобы продать за 20 копеек“. Правда ли, что малолетний убийца, приговоренный к смерти в СССР, был казнен эстонским палачом?

 
У Аркадия Нейланда было прозвище „Толстяк“, потому что у него был лишний вес, рыхлое тело и он страдал энурезом.
У Аркадия Нейланда было прозвище „Толстяк“, потому что у него был лишний вес, рыхлое тело и он страдал энурезом.
ФОТО: "Громкие дела: Преступления и наказания в СССР"

Действительно ли один из самых жестоких в советской криминальной истории преступников имеет связи с Латвией и даже Эстонией? Был ли малолетний убийца казнен эстонским палачом? Delfi узнал подробности.

Этим летом в латвийской прессе появилась серия историй, которые можно резюмировать так: „Единственный ребенок, приговоренный к смертной казни в Советском Союзе, был латышом“. Эти истории дошли до русскоязычных изданий в Эстонии через русскоязычные издания в Латвии, а главный герой у них один: ленинградский уличный мальчишка Аркадий Нейланд, которому в январе 1964 года исполнилось 15 лет. Он был уверен, что за убийства ему ничего не будет, ведь несовершеннолетним не грозит смертная казнь.

У Нейланда было прозвище „Толстяк“, потому что у него был лишний вес и рыхлое тело. Он страдал энурезом (недержанием мочи). Был одним из троих детей в семье механика и медсестры. С семи лет он уже состоял на учете в милиции, потому что дрался и воровал. Отец Нейланда работал на пивоваренном заводе и редко приходил домой трезвым. Мать боялась что-либо сказать отцу. Жили они в бедной коммуналке, шкафы запирали на навесные замки, чтобы дети не могли таскать еду.

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