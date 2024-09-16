Правда ли, что ВСУ покрасили памятник Ленину в Курской области в цвета украинского флага?
С конца августа 2024 года пользователи соцсетей распространяют фотографию, на которой, как утверждается, запечатлен раскрашенный в сине-жёлтые цвета памятник советскому вождю в одном из населённых пунктов, взятых ВСУ в ходе операции на российской территории. Мы проверили достоверность подобных постов.
На вирусном снимке запечатлён памятник Ленину, раскрашенный в цвета украинского флага. На постаменте при этом написано по-украински: „Слава Украине — героям слава!“. С подписью, что снимок был сделан в Курской области, его опубликовали Telegram-каналы „Труха⚡️Наступ | Курськ“ (75 000 просмотров на момент написания этого разбора) и „Типичная Украина — новости“ (45 000), многочисленные пользователи Facebook, X и других соцсетей. Тогда же фото разместили в канале „Милитарист“ (97 000 просмотров) с комментарием „ВСУ продолжают воевать с памятниками“, не уточнив, впрочем, где именно был сделан снимок. Новость также широко разошлась по украиноязычному и англоязычному сегментам соцсетей.
Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа. По словам президента Украины Владимира Зеленского, к 19 августа украинская армия контролировала около 100 населённых пунктов на территории более 1200 кв. км. В сентябре российская армия начала проводить в регионе крупные контратаки, 12 сентября эту информацию подтвердил и Зеленский. В тот же день Минобороны РФ отчиталось об освобождении десяти населённых пунктов в Курской области.
В вирусных постах не уточняется, в каком именно городе или посёлке находится памятник Ленину, перекрашенный в цвета украинского флага. На скульптуре, постаменте и близлежащих зданиях не видны последствия боевых действий, а на деревьях на заднем фоне нет листвы, что нехарактерно для Курской области в августе-сентябре.
Судя по результатам обратного поиска по изображению в Google, это фото было сделано по меньшей мере девять лет назад. Например, очень похожим снимком в ноябре 2015 года свою заметку проиллюстрировало российское государственное агентство ТАСС, а автор статьи на сайте „Украинской службы BBC“ отмечал, что фото сделано в посёлке Чернухино в Луганской области Украины. В то же время британский таблоид Daily Mail называет местом съёмки село Великая Новосёлка в Донецкой области.
„Проверено“ не удалось найти оригинал вирусного снимка, но в августе 2014 года украинские СМИ активно рассказывали о перекраске памятника Ленину в Великой Новосёлке. Утверждалось, что это сделала инициативная группа из числа местных жителей. Изначально надпись „Слава Украине — героям слава!“ на постаменте выглядела иначе, но, судя по сделанной в феврале 2015 года фотографии, использованной в публикации Associated Press, впоследствии она приобрела тот же вид, что и на вирусном снимке якобы из Курской области. Как пишут на местных сайтах, памятник Ленину в Великой Новосёлке демонтировали в сентябре того же года в рамках реализации политики декоммунизации, теперь на его месте расположен монумент в честь основания посёлка.
Что касается памятников Ленину на занятой ВСУ территории Курской области, то в середине августа российские и украинские СМИ сообщили о сносе такого монумента в приграничной Судже. Мэр города тогда заявил, что не может подтвердить эту информацию. Побывавшие в городе журналисты 16 августа сделали несколько снимков памятника — он был серьёзно повреждён, но оставался на постаменте. 19 августа „Украинская служба BBC“ сообщила, что статую всё-таки снесли — соответствующую фотографию в редакцию прислал источник, находившийся на тот момент в городе.
Таким образом, вирусный снимок был сделан не в августе-сентябре 2024 года в Курской области, а не позднее 2015 года в Донецкой области.
Итог: Неправда