Правда ли, что ВСУ покрасили памятник Ленину в Курской области в цвета украинского флага?

На вирусном снимке запечатлён памятник Ленину, раскрашенный в цвета украинского флага. На постаменте при этом написано по-украински: „Слава Украине — героям слава!“. С подписью, что снимок был сделан в Курской области, его опубликовали Telegram-каналы „Труха⚡️Наступ | Курськ“ (75 000 просмотров на момент написания этого разбора) и „Типичная Украина — новости“ (45 000), многочисленные пользователи Facebook, X и других соцсетей. Тогда же фото разместили в канале „Милитарист“ (97 000 просмотров) с комментарием „ВСУ продолжают воевать с памятниками“, не уточнив, впрочем, где именно был сделан снимок. Новость также широко разошлась по украиноязычному и англоязычному сегментам соцсетей.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа. По словам президента Украины Владимира Зеленского, к 19 августа украинская армия контролировала около 100 населённых пунктов на территории более 1200 кв. км. В сентябре российская армия начала проводить в регионе крупные контратаки, 12 сентября эту информацию подтвердил и Зеленский. В тот же день Минобороны РФ отчиталось об освобождении десяти населённых пунктов в Курской области.

В вирусных постах не уточняется, в каком именно городе или посёлке находится памятник Ленину, перекрашенный в цвета украинского флага. На скульптуре, постаменте и близлежащих зданиях не видны последствия боевых действий, а на деревьях на заднем фоне нет листвы, что нехарактерно для Курской области в августе-сентябре.

Судя по результатам обратного поиска по изображению в Google, это фото было сделано по меньшей мере девять лет назад. Например, очень похожим снимком в ноябре 2015 года свою заметку проиллюстрировало российское государственное агентство ТАСС, а автор статьи на сайте „Украинской службы BBC“ отмечал, что фото сделано в посёлке Чернухино в Луганской области Украины. В то же время британский таблоид Daily Mail называет местом съёмки село Великая Новосёлка в Донецкой области.