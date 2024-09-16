Стали известны претенденты на должность президента МОК
Международный олимпийский комитет (МОК) объявил список кандидатов на пост президента организации. Семь человек будут бороться за право занять должность главы МОК.
Среди кандидатов на пост президента МОК:
- Фейсал ибн Хуссейн (Иордания)
- Себастьян Коу (Великобритания)
- Кирсти Ковентри (Зимбабве)
- Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания)
- Йохан Элиаш (Швеция)
- Давид Лаппартьен (Франция)
- Моринари Ватанабэ (Япония)
В августе 2024 года президент МОК Томас Бах объявил о намерении покинуть пост по завершении срока своих полномочий. Бах возглавлял Международный олимпийский комитет с 2013 года, более 10 лет. Выборы нового президента пройдут с 18 по 21 марта 2025 года в Афинах, Греция, в рамках сессии МОК.
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