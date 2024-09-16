Стали известны претенденты на должность президента МОК

В августе 2024 года президент МОК Томас Бах объявил о намерении покинуть пост по завершении срока своих полномочий. Бах возглавлял Международный олимпийский комитет с 2013 года, более 10 лет. Выборы нового президента пройдут с 18 по 21 марта 2025 года в Афинах, Греция, в рамках сессии МОК.