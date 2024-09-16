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16.09.2024, 18:35

Стали известны претенденты на должность президента МОК

 
Действующий президент МОК Томас Бах
Действующий президент МОК Томас Бах
ФОТО: JULIEN DE ROSA | Scanpix

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил список кандидатов на пост президента организации. Семь человек будут бороться за право занять должность главы МОК.

Среди кандидатов на пост президента МОК:

- Фейсал ибн Хуссейн (Иордания)

- Себастьян Коу (Великобритания)

- Кирсти Ковентри (Зимбабве)

- Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания)

- Йохан Элиаш (Швеция)

- Давид Лаппартьен (Франция)

- Моринари Ватанабэ (Япония)

В августе 2024 года президент МОК Томас Бах объявил о намерении покинуть пост по завершении срока своих полномочий. Бах возглавлял Международный олимпийский комитет с 2013 года, более 10 лет. Выборы нового президента пройдут с 18 по 21 марта 2025 года в Афинах, Греция, в рамках сессии МОК.

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