В Отделе культуры Нарвы новый специалист: он нужен, чтобы координировать работу школ(2)
В Отделе культуры Нарвы появился новый старший специалист – Татьяна Изотова. Она перешла в службу образования из городской канцелярии с целью координировать вопросы, связанные с общим образованием.
Конкурса на вакантную должность не провели. Как прокомментировала этот момент руководитель Отдела культуры Нарвской горуправы Лариса Дегель, это стало возможным, потому что Изотова много лет работала сотрудницей отдела, она прекрасно знает специфику школьных учреждений города. „Потребность в данном специалисте была всегда, но в последний год она еще и значительно возросла вследствие координации и обеспечения перехода на эстонский язык обучения, - добавила Дегель. - Хотя проведение конкурса на эту должность не является обязательным, конкурсы проводились многократно. Но, к сожалению, подходящих кандидатов не находилось или они сами отказывались от работы спустя несколько дней“.
Ранее обязанности специалиста по вопросам общего образования временно распределялись среди других сотрудников отдела, что увеличивало их нагрузку.
Лариса Дегель полагает, что назначение Изотовой позволит более эффективно решать вопросы в сфере школьного образования и обеспечит поддержку образовательных учреждений в переходный период.
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